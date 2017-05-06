الرباعي التونسي الحائزعلى جائزة نوبل للسلام يوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين

الرباعي التونسي الحائز على جائزة نوبل للسلام 2015 يوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تنظيم حملة دولية تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين وانهاء معاناة الشعب الفلسطيني ويلفتون الانتباه إلى تدهور الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام
سعادة الأمين العام للأمم المتّحدة،
يتشرّف الرباعي التونسي الحائز على جائزة نوبل للسلام 2015: الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، بأن نلفت اهتمام سعادتكم إلى تدهور الحالة الصحية للأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون إضرابا عن الطعام منذ سبعة عشر يوما حتى الآن
إننا نوجّه نداء إلى سعادتكم للمساعدة في حشد المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتحرير أخواتنا وإخوانا الفلسطينيين المحتجزين بصورة غير شرعية في السجون الإسرائيلية ووضع حدّ لمعاناتهم وأسرهم.
ونحن نعّول على دعمكم وتضامنكم المعهود وعلى الأمم المتحدة ولجنة حقوق الانسان التابعة لها لشن حملة تضامن عالمية لإنهاء معاناتهم وآلامهم وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة من أجل إقامة دولة فلسطينية حرّة ومستقلة وعاصمتها القدس الشريف
تفضلوا بقبول فائق الاحترام
الاتحاد العام التونسي للشغل
الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الانسان
الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين