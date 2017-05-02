الزّفت الخوامجي ماهر زيد يكذب بنشر خبراستقالة وزيرالداخلة

تنفي وزارة الدّاخليّة ما راج من أخبار على مواقع التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإلكترونيّة حول إستقالة السيّد وزير الدّاخليّة
بيان وزارة الداخلية
وكان الزّفت الخوامجي ماهر زيد بيدق نور الدين البحيري هوالذي كتب اليوم تدوينة على جداره في الفايسبوك ( إقرأ أسفله ) يسوق فيها هذاالخبرالكاذب ويبث فتنته بين السيدين يوسف الشاهد رئيس الحكومة والهادي مجدوب وزيرالداخلية
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وزير الداخلية السيد الهادي المجدوب يقدم استقالته منذ قليل الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي لم يتخذ قرارا بعد في الاستقالة
مصادرنا بالوزارة تؤكد أن تقدم المجدوب بالاستقالة جاء على خلفية عدم اعلامه مسبقا بالهجوم على احد المنازل في سيدي بوزيد كما يقتضيه القانون و العرف الأمني ، بل تم إعلامه في الدقائق الأخيرة ليكون حضوره صوريا و يضفي مشروعية على العملية .
ذات المصادر تؤكد أن العملية انما هي الشقيقة الكبرى لعملية المنيهلة المفبركة التي أعد لها لطفي براهم و ثلة من مساعديه في ماي 2016
*المصدر : موقع « السلطة الرابعة