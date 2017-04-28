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البجبوج بنفسه يفتتح صالون الإبتكار في الصناعات التقليدية

البجبوج بنفسه يفتتح صالون الإبتكار في الصناعات التقليدية

ثقافة, سياسة, عربي | 28/04/2017 |
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افتتح رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 28 أفريل 2017 صالون الإبتكار في الصناعات التقليدية في دورته الرابعة والثلاثين تحت شعار « عيش الصنعة » والذي artianat tunisie salonينتظم بقصر المعارض بالكرم إلى غاية 07 ماي 2017
وزار رئيس الجمهورية الذي كان مرفوقا بوزيرة السياحة والصناعات التقليدية، عديد الفضاءات المخصصة للولايات وللمبتكرين الشبان والمبدعين مؤكدا على ضرورة دعم الاستهلاك التونسي وتشجيع التصدير، كما زار جناح دولة البحرين ضيف الشرف للدورة الحاليّة
وتحادث رئيس الدولة بالمناسبة مع الحرفييّن والمبتكرين في مختلف مجالات الصناعات التقليدية واستمع إلى مشاغلهم وتطلّعاتهم

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