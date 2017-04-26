Home
النائب الصحبي بن فرج يرى وجوب إقالة ثلاثة وزراء قبل فوات الأوان

النائب الصحبي بن فرج يرى وجوب إقالة ثلاثة وزراء قبل فوات الأوان

إقتصاد, سياسة, عربي | 26/04/2017 |
zied laadhari commerce industrie tunisie

امتداد الاحتجاجات من تطاوين الى الكاف عبر قابس و صفاقس والقيروان بهذه الكيفية والمنهجية تدعو فعلا للتساؤل sahbi ben fradj machrou3 tunisie
هناك من يربط ذلك بوجود مخطط لاشعال الشارع لقطع الطريق على قانون المصالحة خاصة وقد حصل شبه اتفاق مع حركة النهضة على تمريره
وهناك ايضا من يشير ايضا الى تكتلات سياسية ومالية وحتى مافيوزية تعمل على تأجيج وانتشار الاحتجاجات لانها اختنقت وتضررت مصالحها
وهناك من يرى ان لصراع الأجنحة في الحزب الحاكم دور ما في كل ما يحصل
وهناك ما يدل على مؤشرات عمل تمهيدي من البعض للانقضاض على السلطة بطريقة او بأخرى

لا يمكن نفي ولا تأكيد كل ما تقدّم كما لا يمكن تجاهل حقيقة ساطعة: الوضع الاقتصادي والاجتماعي الخانق كفيل لوحده بنشر الحريق في جميع الاتجاهات بمجرد إنطلاق الشرارة والشرارة انطلقت
الثابت أيضا أن حكومة بها وزيرة تفسر فاتورة الستاغ ب…فيشة الثلاجة، ووزير لا يتناول قطاع الحديد والصلب ومصنع الفولاذ الا من خلال وجهة نظر تجار الخردة و يتحسر على مستثمر أجنبي يتمنّع على الدولة ، ووزيرة تتسبب بتصريح إذاعي في انهيار سوق الصرف وتجمد عجلة الانتاج …… بهؤلاء الوزراء(الصناعة، التجارة، الطاقة، المالية،) لا يمكن لاي حكومة أن تنجح حتى وان كان رئيسها بيل غايتس
في الاصل جاءت بهم الوحدة الوطنية لمنع انطلاق الشرارة
وقد كان لديهم كل الوقت والامكانيات والنفوذ والصلاحيات للقيام بما يجب القيام به
رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية تعيينهم ،ومسؤولية أعمالهم وعليه ان بتحمل اليوم مسؤولية تغييرهم………..قبل فواة الأوان

الدكتور الصحبي بن فرج عضو مجلس نواب الشعب ،كتلة الحرة

الصورة العليا : زياد لعذاري الوزير الأردوغاني التركي للصناعة والتجارة