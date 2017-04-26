مارتن كوبلر يرى أنه لا حل عسكري في ليبيا وأن البديل هو الحوار

أكد المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر في الجزائر اليوم (الأربعاء 26 أفريل) على أنه لا حل عسكري في ليبيا وأن البديل هو الحوار من أجل إيجاد حل سياسي
للأزمة التي تستمر منذ العام 2011
وقال كوبلر عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل بالعاصمة الجزائر أن الزيارة الاخيرة التي قام بها مساهل إلى المناطق الليبية كانت « لتعزيز الرسالة التي مفادها أنه لا بديل عن الحوار السياسي وليس هناك حل عسكري
وأوضح : أن الأهم هو عدم الحديث عن ليبيا خارج ليبيا بل بداخلها ومخاطبة الشعب والساسة والشباب بشكل مباشر
وقال : لا أتحدث عن مبادرة جزائرية فقط بل عن جهود الجزائر الرامية إلى دعم مسار وتنفيذ اتفاق سياسي ليبي إضافة إلى تشجيع مسار تعديل الاتفاق
وأضاف : شاهدنا شيئا من الانسداد و يجب تغيير بعض مواد الاتفاق السياسي الليبي، هذا المسار يجب أن يكون مسار منظمة الأمم المتحدة
وأكد كوبلر رفضه : للتدخلات الخارجية في الأزمة الليبية »، مشددا على أهمية : الاتصالات مع الأطراف والشعب والساسة ولكن بشكل لا يعتبر بمثابة تدخل في الشؤون الليبية
وشدد على أن : « الليبيين هم الوحيدون دون سواهم الكفيلون بتقرير مستقبلهم » من خلال : العمل من أجل أن يجتمع جميع الأطراف حول طاولة حوار واحدة و ن يقرروا مصيرهم
المصدر : وكالة الأنباء الصينية شينخوا