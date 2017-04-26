قال مبعوث الصين الخاص بشأن سوريا يوم الثلاثاء 25 أفريل إن الاطراف الخارجية في الأزمة السورية يجب أن تأخذ دروسا من العراق وليبيا إذا كانت تفكر في : تغيير النظام
وأكد السفير شيه شياو يان على أن مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد شأن داخلي سوري ويجب أن يحدد مصيره الشعب السوري
وأضاف : ليست وظيفتنا إصدار أحكام مسبقة وليس من واجبنا تحديد مصير هذا الشخص. الخبرات السابقة أخبرتنا أن التغيير البسيط في النظام سيجلب كارثة للبلاد، كما حدث في العراق وليبيا وأماكن أخرى
وتسائل : أنظر إلى هاتين الدولتين، هل عاد السلام والاستقرار؟ هل انتفع الشعب من عزل رموز مثل صدام حسين والقذافي؟
وأوضح موقف الصين في القضية السورية قائلا إن الصين تشعر بالقلق إزار أربعة أشياء وهي تطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار ومحاربة الإرهاب وتحسين الوضع الإنساني وضمان التسوية السياسية من خلال حوار سلمي
وقال الدبلوماسي إن الأزمة السورية معقدة ولن يكون هناك حل سريع
وأضاف أن جميع الأطراف المعنية يجب أن يكون لديها ثقة وإصرار على ايجاد حل نهائي يأخذ بعين الاعتبار مصالح الفصائل المختلفة
واستطرد شيه قائلا :على مدار الطريق وخطوة بخطوة ستزيد الاتفاقيات وسيتم تحقيق التقدم
المصدر : وكالة الأنباء الصينية كسين هوا