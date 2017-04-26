استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأربعاء 26 أفريل 2017 بقصر قرطاج فرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني
وأفاد فرحات الحرشاني أن اللقاء استعرض جدول أعمال إجتماع اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الامريكية بواشنطن نهاية الأسبوع الجاري وآفاق التعاون العسكري المثمر بين تونس والولايات المتحدة الامريكية
كما تناول اللقاء التحسّن المطرد في الوضع الأمني بالبلاد وتقدّم أشغال منظومة المراقبة الالكترونية على طول الحدود الجنوبية الشرقية
وقدّم وزير الدفاع عرضا حول برامج الوزارة المتعلقة باقتناء معدّات وتجهيزات جديدة وكذلك برامج التكوين والخطوط العريضة « للكتاب الأبيض للأمن والدفاع » الذي ينكب حاليا المعهد الوطني للدفاع على اعداده
التعاون العسكري التونسي-الأمريكي موضوع لقاء الرئيس الباجي بوزير الدفاع
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأربعاء 26 أفريل 2017 بقصر قرطاج فرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني