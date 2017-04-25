روسيا تؤكّد أنها ستعيد علاقات التعاون مع ليبيا إلى سابق عهدها

اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، مع نائب وزير الخارجية الروسي « ميخائيل بوغدانوف » على مناقشة الإجراءات العملية لتنفيذ برامج التعاون الاقتصادي، وتسهيل عودة الشركات والمؤسسات الروسية للعمل مجددًا في ليبيا
وأكد « بوغدانوف »، أن الشركات الروسية ستعود قريبًا للعمل في ليبيا وأن الاستعدادات جارية لتحقيق ذلك، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي ( اقرأ أسفله ) عبر صفحته على موقع فيسبوك
واستقبل السراج، في وقت سابق اليوم الثلاثاء 25 أفريل، بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف، والوفد المرافق له
ونقل بوغدانوف للسراج خلال اللقاء تحيات الرئيس الروسي فلادمير بوتين، وتمنياته بأن تجتاز ليبيا الأزمة الراهنة، موضحاً أن زيارته والوفد المرافق إلى ليبيا هي استكمال لزيارة السراج الناجحة إلى موسكو، ولوضع آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه خلال تلك الزيارة
وأكد بوغدانوف خلال اللقاء اهتمام روسيا البالغ بحل الأزمة الليبية من خلال المفاوضات بين الأطراف السياسية الليبية، مؤكداً أن روسيا ستعيد علاقات التعاون مع ليبيا إلى سابق عهدها وستفي بهذا التعهد
من جانبه، رحّب السراج بالوفد الروسي، مؤكداً عمق العلاقات بين الشعبين الصديقين، مبدياً حرصه وحرص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على تفعيل برامج التعاون المشترك : حتى يلمس المواطن النتائج على أرض الواقع
وعبر رئيس المجلس الرئاسي، خلال اللقاء، عن أمله بأن تساعد روسيا بما لديها من ثقل دولي في رفع حظر السلاح المفروض على ليبيا، وقال « إن السلاح سيستخدم لمحاربة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة
بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يستقبل نائب وزير الخارجية الروسي رفقة وفد رفيع المستوى
التقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بمدينة طرابلس السيد ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلادمير بوتين رفقة وفد روسي رفيع المستوى يضم السيد جليب نيكيتين النائب الأول لوزير التجارة والصناعة والسيد ارا ابرمان رئيس مجلس رجال الأعمال الليبي الروسي وسعادة سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدي ليبيا السيد إيفان مولوتكوف ، وحضر اللقاء عن الجانب الليبي وزير الخارجية المفوض السيد محمد الطاهر سيالة وآمر الحرس الرئاسي العميد مجدي الناكوع وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية والمجلس الرئاسي .
ونقل السيد يوجدانوف في بداية الاجتماع تحيات الرئيس الروسي فلادمير بوتين للسيد الرئيس وتمنياته بأن تجتاز ليبيا الأزمة الراهنة . وقال ان زيارته والوفد المرافق إلى ليبيا هي استكمالا لزيارة الرئيس فائز السراج الناجحة إلى موسكو ولوضع آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه خلال تلك الزيارة . وأكد السيد يوجدانوف اهتمام روسيا البالغ بحل الأزمة الليبية من خلال المفاوضات بين الأطراف السياسية الليبية .وقال لقد وعدنا سيادتكم بعودة علاقات التعاون الى سابق عهدها بين البلدين وسنفي بهذا التعهد
من جانبه رحب السيد الرئيس بالوفد الروسي مؤكدا على عمق العلاقات بين الشعبين الصديقين مبديا حرصه وحرص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على تفعيل برامج التعاون المشترك وحتى يلمس المواطن النتائج على أرض الواقع
ورحب السيد الرئيس بعودة الشركات والاستثمارات الروسية ، وأكد سيادته على رغبة ليبيا في الاستفادة من الخبرات الروسية في مجالات عسكرية وأمنية.واستعدادها لتفعيل اتفاقيات التعاون التي تغطي مجالات متعددة أخرى من بينها الطاقة والسكك الحديدية ومشاريع البنية التحتية
وعبر سيادته عن أمله في أن تساعد روسيا بما لديها من ثقل دولي في رفع حظر السلاح المفروض على ليبيا
وقال سيادته ان السلاح سيستخدم لمحاربة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة . فلا يمكن ان يسمح برفع السلاح في وجه الليبيين وأكد سيادته ان خطابنا لا يسعى الى التصعيد أو الحرب. وطالب بأن تتدخل روسيا بما لديها من علاقات بأطراف النزاع في ليبيا لوقف التصعيد العسكري غير المبرر في الجنوب الليبي
واتفق الطرفان خلال الاجتماع على مناقشة الإجراءات العملية لتنفيذ برامج التعاون الاقتصادي وتسهيل عودة الشركات والمؤسسات الروسية للعمل مجددا في ليبيا التي أكد الجانب الروسي أنها ستعود قريبا جدا وان الاستعدادات جارية لتحقيق ذلك