يوسف الشّاهد يجتمع بلجنة القيادة الخاصّة بمشروع الشّبكة الحديدية السّريعة

· تأمين نقل 600 ألف مسافر يوميّا عبر 33 محطّة
· مشروع مهمّ لتطوير النقل الجماعي لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية
أشرف رئيس الحكومة يوسف الشّاهد، صباح اليوم، بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع لجنة القيادة الخاصة بمشروع الشبكة الحديدية السريعة
وستستفيد عديد المناطق ذات الكثافة السّكانية العالية من خدمات الشبكة الحديديّة السّريعة على غرار « برج السدرية » و »منوبة » وأحياء « بوقطفة » و »القباعة » و »الزهور » و »الملاسين » و »الزهروني » و »السيجومي » و »المنيهلة » و »بئر القصعة » و »فوشانة » و »المحمدية » و »بورجل » وأريانة الشمالية
وأكّد رئيس الحكومة على ضرورة التّسريع في إنجاز المشروع ليكون جاهزا في أقرب الآجال، بالنظر إلى ما يكتسيه من أهمية في تطوير خدمات النقل الجماعي، وكذلك مواكبته للتطور العمراني والحضري بالعاصمة فضلا عن دوره في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وستسمح الشّبكة الحديديّة السّريعة التي تبلغ كلفتها 3200 مليون دينار، وتمتدّ خطوطها على طول 86 كلم، بتأمين 600 ألف مسافر يوميّا، وذلك عبر 33 محطّة تمّ ربطها بعديد المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بالعاصمة
رئاسة الحكومة
مصالح الإعلام والاتصال
تونس في، 24 أفريل 2017