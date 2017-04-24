المنستير : تفكيك خلية مسلمين غاضبين

تمكن أعوان الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب بالغدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني من مداهمة منزل عنصر تكفيري (مسلم غاضب كما يقول راشد الغنوشي) يبلغ من العمر 32 سنة بجهة المنستير بعد إستشارة النيابة العمومية، وذلك إثر توفر معلومات مفادها تمجيده للتنظيم الإرهابي « داعش » على شبكات التواصل الإجتماعي وربطه الصلة بعناصر متطرفة أصيلي جهته ونشاطهم ضمن خلية تكفيرية موالية للتنظيم المذكور
بمزيد التحري تم القبض على ثلاثة عناصر تابعين للخلية المذكورة وإدراج عنصرين آخرين بالتفتيش، وبعد التنسيق مع النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بالمعنيين من أجل « تكوين خلية إرهابية تابعة لتنظيم « داعش » الإرهابي
عن وزارة الداخلية