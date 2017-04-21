يوسف الشاهد يُبَحْبِحُ ولاية صفاقس

بعد زيارة يوسف الشاهد إلى ولاية صفاقس حوصلت رئاسة الحكومة المشاريع التي وقع إقرارها وهي كالتالي
• الإنطلاق فورا في تفكيك كل الوحدات الملوثة بمصنع السياب وإيقاف كل إنتاج ملوث مع استصلاح الموقع والانطلاق في برنامج استثماري يقدر بـ 75 مليون دينار لتركيز قطب تكنلوجي ومركز بحث وتكوين حول الموقع
• برمجة انجاز الطريق السيارة صفاقس – سيدي بوزيد – القصرين
• إطلاق مشروع تحلية مياه البحر بقيمة مالية اجمالية تقدر بألف مليون دينار سيسمح بتوفير طاقة انتاج تبلغ 200 ألف متر مكعب في اليوم
• إعطاء إشارة انطلاق اشغال بناء المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس باعتمادات جملية تقدر بـ 120مليون دينار، على أن تنتهي الاشغال في ديسمبر من سنة 2019
• الانطلاق في تهذيب 20 حي شعبي بولاية صفاقس على أن تنتهي أشغالها قبل نهاية سنة 2018
• توسيع وتهذيب شبكات التطهير في كل من ساقية الزيت والشيحية والمحرس وساقية الداير والحنشة وعقارب وجبنيانة بمبلغ يقدر بـ 36 مليون دينار، والانطلاق في توسيع وتهذيب محطة التطهير بالمحرس على أن تنتهي الاشغال في ظرف 19 شهرا
• تخصيص قطعة أرض لمشروع المدينة الرياضية التي تمسح 58 هكتارا لإقامة المشروع والإعلان عن تغيير صبغة العقار المخصص للمشروع والإذن بالانتهاء من المخطط الوظيفي للمشروع قبل نهاية السنة الجارية
•الرفع من طاقة إستيعاب ملعب كرة القدم من 30 ألف الى 40 ألف متفرج وقاعة متعددة الاختصاصات بطاقة استيعاب تقدر بـ 6 آلاف متفرج وقابلة للتوسعة وملعب رقبي بطاقة استيعاب تقدر بـ 500 متفرج
• الترفيع في طاقة استيعاب ملعب ألعاب القوى بالمشروع الى ألف متفرج مع المحافظة على المسبح بطاقة استيعاب تقدر بـ 500 متفرج
• تعزيز المشروع بـ 3 قاعات للرياضات الفردية ومركز إقليمي للطب الرياضي ومركز إقامة بطاقة إيواء تقدر بـ 250 سرير ووحدة خدماتية بنفس طاقة الاستيعاب
• انطلاق مشروع انجاز المكتبة الرقمية
• بناء مقر واقتناء آلة « معجل خطي » ثانية لفائدة المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة واقتناء آلة « pet scan » خلال الثلاثي الأول من سنة 2018
• بناء وتجهيز مركزين لتصفية الدم بكل من الحنشة والصخيرة، على أن تنتهي اشغالها خلال سنة 2019 وإحداث وحدتين طبيتن متنقلتين للإسعاف والانعاش تنطلق اشغالها قبل سنة 2017
• افتتاح مركز محلي للتامين على المرض ومركز محلي للصندوق الوطني للتقاعد والحيط الاجتماعية بجزيرة قرقنة قبل نهاية شهر أفريل الجاري
• إحداث دار للخدمات الإدارية بالصخيرة
• إحداث مركز محلي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بطريق منزل شاكر بصفاقس قبل نهاية السنة
• إحداث مكتب محلي للصندوق الوطني للتامين على المرض بكل من ساقية الداير وطريق قرمدة قبل نهاية السنة الجارية
• إعداد برنامج لتهيئة المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس بقيمة 150 مليون دينار والتي اكتملت الدراسات بشأنها، وسيتم الإعلان عن طلب العروض للقسط الأول الخاص في شهر جوان 2017 والقسط الثاني في شهر سبتمبر 2017
• اعداد برنامج لتهيئة المحولات على الطريق الحزامية لمدينة صفاقس بقيمة جملية تقدر بـ 140 مليون دينار، وسيتم الإعلان عن طلب العروض للقسط الأول خلال الشهر القادم على أن تنطلق الاشغال في شهر نوفمبر 2017
• تهيئة الطريق الجهوية رقم 119 من المحرس الى عقارب بقيمة اجمالية تقدر بـ 118 مليون دينار، وستنطلق أشغالها في شهر أوت 2017
• انطلاق برنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية بكل من صفاقس والصخيرة وجبنيانة خلال شهر جوان المقبل
• إطلاق دراسة « صفاقس 2050″، وهي دراسة استشرافية شاملة لتطور مدينة صفاقس الى حدود سن 2050
• إعداد مثال تنسيقي لجزيرة قرقنة اعتبارا لخصوصياتها الطبيعية تراعي المحافظة على البيئة والمحيط. وسيكون هذا المثال وثيقة مرجعية تضمن تلاءم أمثلة التهيئة العمرانية للجزيرة
• اختيار مدينة صفاقس لتكون مدينة نموذجية لبرنامج الشبكة الذكية « صمارت قريد » . وسيتم في إطار هذا البرنامج تركيز 350 ألف عداد ذكي من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
• إعلان طلب عروض لإنجاز مشروع طبرورة والإذن بالإنجاز في أسرع الأوقات
• تخصيص اعتمادات قدرها مليون دينار لصيانة وتهيئة المسرح البلدي
• توسيع المنطقة الصناعية « دخان » من 50 الى 75 هكتار، وسيتم الانطلاق في أشغال تهيئتها سنة 2018
• الإذن بالانتهاء من أشغال المنطقة الصناعية بساقية الزيت قبل موفى سنة 2017
• إعطاء الموافقة ل600 طلب تمويل صغير لبعث مشاريع بولاية صفاقس من شانها خلق مواطن شغل بشكل فوري ومباشر بقيمة جملية تقدر بـ 6.5 مليون دينار
•إمضاء 500 عقد في إطار برنامج « عقد الكرامة » لأكثر من 500 منتفع
المصدر : رئاسة الحكومة