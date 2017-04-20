منظمتان دوليتان تدعوان إلى إدراج التحالف السعودي في اليمن بقائمة منتهكي حقوق الأطفال

دعت منظمتان دوليتان الأمم المتحدة إلى إدراج التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في قائمة منتهكي حقوق الأطفال في مناطق الصراع
وفي الوقت نفسه، اتهمت منظمة « هيومن رايتس ووتش » مقاتلي جماعة الحوثي بارتكاب جرائم حرب، لانتهاكها الحظر المفروض على الألغام الأرضية
وقالت منظمتا « إنقذوا الأطفال » و »قائمة مراقبة الأطفال والنزاعات المسلحة » إنهما وثقتا، في تقرير لهما، ما لا يقل عن 160 هجوما على مستشفيات وموظفين على مدار العامين الماضيين
واتهم التقرير طرفي الصراع في اليمين بالمسؤولية عن تلك الانتهاكات
واستشهد تقرير المنظمتين الدوليتين بحالة لقي فيها رضيعان مصرعهما أثناء وجودهما في الحاضنات بسبب نقص الأوكسجين بعدما تعرضت المستشفى لأضرار في غارة جوية شنها التحالف
وفي العام الماضي، تعرض الأمين العام السابق للأم المتحدة، بان كي مون، لانتقادات شديدة بعد رفع التحالف من قائمة منتهكي حقوق الأطفال في مناطق الصراع
واتهمت منظمة « هيومن رايتس ووتش » جماعة الحوثي في اليمن بانتهاك الحظر المفروض على استخدام الألغام الأرضية، ما أدى لارتكاب ما تصفه المنظمة بجرائم حرب
وقالت إن تلك الألغام أوقعت خسائر عديدة في أرواح المدنيين وعرقلت عودة النازحين الفارين من الصراع إلى منازلهم
ودعت الحوثيين إلى الالتزام باتفاقية حظر الألغام، مشددة على أن ثمة حاجة إلى مساعدة دولية لإزالة الألغام في اليمن الذي مزقه الحرب
وفي تقرير لها، قالت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية إن نحو ألف شخص قتلوا أو أصيبوا بسبب الألغام أو بقايا متفجرات الحرب في اليمن عام 2015
المصدر : بي.بي.سي