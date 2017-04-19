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النقابة العامة للإعلام تدعو الى عدم نقل اية مباراة في اي ملعب سبق وان تعرض فيه منخرطوها للعنف

النقابة العامة للإعلام تدعو الى عدم نقل اية مباراة في اي ملعب سبق وان تعرض فيه منخرطوها للعنف

سياسة, عربي | 19/04/2017 |
no signal tv tunisie

اثر تواصل تعرض زملائنا في التلفزة التونسية للعنف في الملاعب الرياضية ورغم دعواتنا المتكررة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية للطواقم التلفزية وأمام blackout-transmissionتواصل عدم التزام الجامعة ببنود العقد وتوفير الحماية اللازمة وتجاهل الجميع لنداءاتنا المتواصلة وآخرها ما حصل لزملائنا بملعب بنقردان من هرسلة وعنف مادي ولفظي مما اضطرهم الى مواصلة البث تحت التهديدات كما ننبه من استفحال العنف المادي في خطاب بعض المسؤولين الرياضيين مما أجج الوضع بين الجماهير الرياضية وخلق أجواء غير طبيعية قد تؤدي الى ما لا يحمد عقباه ونحمل رؤساء الجمعيات الرياضية والمشرفين على الرياضة في تونس مسؤولية اية عواقب لما وصلت اليه الرياضة التونسية في ظل غياب تطبيق القانون
وأمام كل ما سبق فان النقابة العامة للإعلام تحذر من خطورة ما وصلت اليه أجواء وكواليس المقابلات الرياضية وتؤكد ما يلي

1.دعوة كل الزملاء الى عدم نقل اية مباراة في اي ملعب سبق وان تعرضوا فيه للعنف والهرسلة

2.رفضنا لنقل أية أنشطة رياضية ما لم تتوفر الحماية الأمنية اللازمة للفرق التلفزية

3.دعوة الحكومة للتدخل العاجل من أجل القضاء على العنف في الملاعب الرياضية واتخاذ الإجراءات اللازمة
هذا ونؤكد اننا سنتخذ مكل الإجراءات القانونية والمشروعة من أجل حماية أبناء التلفزة الوطنية بما في ذلك اعلان الإضراب العام في كل الأنشطة الرياضية

عن النقابة العامة للإعلام
الكاتب العام
محمد السعيدي

بيـــــــــــــــــــان

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