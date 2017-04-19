النقابة العامة للإعلام تدعو الى عدم نقل اية مباراة في اي ملعب سبق وان تعرض فيه منخرطوها للعنف

اثر تواصل تعرض زملائنا في التلفزة التونسية للعنف في الملاعب الرياضية ورغم دعواتنا المتكررة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية للطواقم التلفزية وأمام تواصل عدم التزام الجامعة ببنود العقد وتوفير الحماية اللازمة وتجاهل الجميع لنداءاتنا المتواصلة وآخرها ما حصل لزملائنا بملعب بنقردان من هرسلة وعنف مادي ولفظي مما اضطرهم الى مواصلة البث تحت التهديدات كما ننبه من استفحال العنف المادي في خطاب بعض المسؤولين الرياضيين مما أجج الوضع بين الجماهير الرياضية وخلق أجواء غير طبيعية قد تؤدي الى ما لا يحمد عقباه ونحمل رؤساء الجمعيات الرياضية والمشرفين على الرياضة في تونس مسؤولية اية عواقب لما وصلت اليه الرياضة التونسية في ظل غياب تطبيق القانون
وأمام كل ما سبق فان النقابة العامة للإعلام تحذر من خطورة ما وصلت اليه أجواء وكواليس المقابلات الرياضية وتؤكد ما يلي
1.دعوة كل الزملاء الى عدم نقل اية مباراة في اي ملعب سبق وان تعرضوا فيه للعنف والهرسلة
2.رفضنا لنقل أية أنشطة رياضية ما لم تتوفر الحماية الأمنية اللازمة للفرق التلفزية
3.دعوة الحكومة للتدخل العاجل من أجل القضاء على العنف في الملاعب الرياضية واتخاذ الإجراءات اللازمة
هذا ونؤكد اننا سنتخذ مكل الإجراءات القانونية والمشروعة من أجل حماية أبناء التلفزة الوطنية بما في ذلك اعلان الإضراب العام في كل الأنشطة الرياضية
عن النقابة العامة للإعلام
الكاتب العام
محمد السعيدي
بيـــــــــــــــــــان