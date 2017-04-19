تمكّنت يوم 18 أفريل 2017 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنوبة من إلقاء القبض على عنصر تكفيري ( مسلم غاضب على رأي راشد الغنوشي ) إثر توفّر معلومات حول تعمّده رسم صور بمنزله ترمُز لتنظيم ما يُسمّى بـ « داعش » الإرهابي
بتفتيش منزله بعد مراجعة النيابة العموميّة تمّ العثور على أرضيّة سطح المنزل على رسمين باستعمال الدّهن الأسود للرّاية السّوداء التي ترمز إلى التنظيم الإرهابي المذكور
بمزيد التحرّي معه إعترف بتبنيه لفكر التنظيم الإرهابي وأن تلك الرّسوم كانت نتيجة تأثره به إضافة إلى تواصله مع عناصر متبنية لنفس الفكر وإبحاره بمواقع تابعة للتنظيمات الإرهابيّة بمواقع التواصل الإجتماعي
باستشارة النيابة العوميّة أذنت بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها : الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي
عن وزارة الداخلية