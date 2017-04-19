أعلن « التحالف العربي » الذي تقوده مملكة آل سعود أن 12 عسكريا سعوديا بينهم ضباط كبار قتلوا في تحطم مروحية عسكرية في اليمن
وقال التحالف إن المروحية وهي من طراز بلاكهوك أمريكية الصنع تحطمت في محافظة مأرب الى الشرق من العاصمة اليمنية صنعاء
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية من جانبها إن سبب تحطم المروحية ما زال مجهولا وإن التحقيق جار في الحادث
يذكر ان « التحالف العربي » ما لبث يحارب لأكثر من سنتين لمساندة حكومة عبد ربه منصور هادي اليمنية ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم منذ أكثر من سنتين
وكان الحوثيون أعلنوا الشهر الماضي أنهم اسقطوا مروحية قتالية سعودية من طراز أباتشي قرب ميناء الحديدة الواقع على البحر الأحمر الذي يسيطرون عليه
ومن المعلوم أن اكثر من 7600 يمني قتلوا واصيب 42 الفا منذ اندلاع القتال، معظهم سقطوا نتيجة الغارات الجوية التي يشنها « التحالف » الذي تقوده السعودية والذي يساند الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي اجبر على الفرار من صنعاء في فيفري 2015
كما ادت الحرب والحصار الذي يفرضه « التحالف » الى أزمة انسانية حادة تهدد بالمجاعة إذ اضحى 70 % من اليمنيين بحاجة الى معونات انسانية عاجلة
اليمن : مقتل 12 عسكريا سعوديا بينهم ضباط كبار
أعلن « التحالف العربي » الذي تقوده مملكة آل سعود أن 12 عسكريا سعوديا بينهم ضباط كبار قتلوا في تحطم مروحية عسكرية في اليمن