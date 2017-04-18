الرئيس الباجي يتناول الوضع الاقتصادي والاجتماعي مع وداد بوشماوي

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الثلاثاء 18 أفريل 2017 بقصر قرطاج وداد بوشماوي رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
وصرحت وداد بوشماوي ان اللقاء مع رئيس الجمهورية تناول الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد واستعداد منظمة الاعراف وأصحاب المؤسسات لدعم دورهم في الاستثمار وخلق مواطن الشغل مساندةً لبرامج حكومة الوحدة الوطنيّة
كما تمت متابعة تقدم إنجاز المشاريع المعلن عنها في إطار مبادرة رئيس الدولة لدعم التنمية والتشغيل في الجهات الداخلية والإجراءات الكفيلة بتذليل الصعوبات التي تعترض إنجاز عدد منها
ودعت رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الأطراف الممضية على « اتفاق قرطاج » لتنظيم لقاءات دورية تتناول بالدرس الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وسبل دفعها نحو الأفضل، مشددة على ثقة المنظمة في تجاوز الصعاب بتكاتف جهود الجميع والإنتصار لثقافة العمل واحترام تطبيق القانون
المصدر : رئاسة الجمهورية