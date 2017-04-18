ناجية بن عبد الحفيظ تستقيل من كتلة النداء احتجاجا على ترؤّس شفيق جراية وفدا برلمانيا إلى ليبيا

نشرت منذ حين ناجية بن عبد الحفيظ النائبة عن كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب النص أسفله على صفحتها في الفايسبوك بعد أن ترأس المدعو شفيق جراية وفدا برلمانيا تونسيا للتفاوض مع المليشيات الإرهابية من فجر ليبيا
الأسباب الحقيقية التي دفعتني لتقديم استقالتي من كتلة حركة نداء تونس
-تفاجأت بتصريح لرئيسة لجنة التونسيين بالخارج متعلق بزيارة وفد برلماني الى ليبيا لتداول ملف الأطفال التونسيين الذين تورط أوليائهم في عمليات ارهابية
-هذا الملف عرض على لجنة التونسيين بالخارج من طرف عائلاتهم وطلبوا
المساعدة من اللجنة لإعادتهم الى تونس
-تعهدت اللجنة بالملف وتم التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية وكاتب الدولة للهجرة و الاتصال بالصليب الأحمر
-فوجئت بالزيارة بالرغم من انني عضوة في اللجنة
-ان كانت الزيارة برلمانية فهي لا تمثلني وان كانت حزبية فهي أيضا لا تمثلني
-موقفي يأتي في سياق المحافظة على هيبة الدولة وهياكلها وهذه المهام موكولة للسلطة التنفيذية فقط
–كنت انتظر ان تكون كتلة حركة نداء تونس اكثر ديمقراطية بما يسمح لي بإبداء رأيي بكل حرية الا انني فوجئت بعكس ذلك وهو ما دفعني للاستقالة