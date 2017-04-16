تمكنت قوات حرس الحدود الإيطالية وقوارب أخرى السبت 15 أفريل من انقاذ قرابة 3 آلاف مهاجر قبالة السواحل الليبية، وفق ما أعلنته منظمة ألمانية غير حكومية
يأتي هذا بعد أقل من يوم من إنقاذ أكثر من ألفي مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا
وقالت السلطات الإيطالية إن 35 عملية إنقاذ أطلقت، السبت
وقالت المنظمة الألمانية « جوجند ريتيت »، التي شاركت في عمليات الإنقاذ، إن حالة الطقس الجيدة في البحر المتوسط ساعدت على تكثيف عمليات الإنقاذ
وقالت بولين شميت، المتحدثة باسم جوجند ريتيت، إن 1000 شخص آخرين في انتظار إنقاذهم من قواربهم المتهالكة في عرض البحر المتوسط
ويتوقع وصول قوارب للمشاركة في عمليات الإنقاذ، بحسب شميت
وأضافت شميت: لم نتعامل على الإطلاق مع هذا العدد الكبير في آن واحد
وكان مسؤولون إيطاليون وشهود عيان قالوا، الجمعة الفارط، إن أكثر من ألفي مهاجر أنقذوا من قورابهم المطاطية المتهاكلة من عرض البحر المتوسط
وقال متحدث باسم خفر السواحل الإيطالي إن عمليات الإنقاذ التي أطلقها خفر السواحل وسفن لمنظمات غير حكومية تمكنت من إنقاذ أكثر من 2000 شخص كانوا على متن 16 قاربا مطاطيا
ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فإن أكثر من 30 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر خلال 2017
كما لقي أكثر من 650 شخصا مصرعهم خلال رحلتهم المحفوفة بالمخاطر في عرض البحر المتوسط
إنقاذ آلاف المهاجرين قبالة السواحل الليبية
تمكنت قوات حرس الحدود الإيطالية وقوارب أخرى السبت 15 أفريل من انقاذ قرابة 3 آلاف مهاجر قبالة السواحل الليبية، وفق ما أعلنته منظمة ألمانية غير حكومية