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إتحاد الشغل يكذّب إقالة ناجي جلول خلال شهر جوان

إتحاد الشغل يكذّب إقالة ناجي جلول خلال شهر جوان

ثقافة, سياسة, عربي | 14/04/2017 |
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روّجت بعض المواقع استنادا لتحليل مغلوط لإحدى الصحف اليومية خبرا مفاده أنّ الأخ نورالدّين الطبّوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشّغل قد صرّح بأنّ : neji jalloulإقالة ناجي جلّول ستتمّ بعد شهر جوان وأنّ ترتيبات قد تمّت في الغرض مع رئيس الحكومة

وإنّنا على لسان الأخ الأمين العام ننفي نفيا قطعيا هذا التصريح وننبّه النقابيين وبنات وأبناء قطاع التعليم إلى ما يحاك من دسائس لنشر الفتنة داخلهم واستعمال المغالطات والأكاذيب. ولا نستغرب أن يكون وراءها تخطيط مموّل من الصفحات والمواقع المأجورة التي تستخدم المال العام لتلميع صورة الوزير وزرع الشقاق بين المدرّسين

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