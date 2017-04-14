إتحاد الشغل يكذّب إقالة ناجي جلول خلال شهر جوان

روّجت بعض المواقع استنادا لتحليل مغلوط لإحدى الصحف اليومية خبرا مفاده أنّ الأخ نورالدّين الطبّوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشّغل قد صرّح بأنّ : إقالة ناجي جلّول ستتمّ بعد شهر جوان وأنّ ترتيبات قد تمّت في الغرض مع رئيس الحكومة
وإنّنا على لسان الأخ الأمين العام ننفي نفيا قطعيا هذا التصريح وننبّه النقابيين وبنات وأبناء قطاع التعليم إلى ما يحاك من دسائس لنشر الفتنة داخلهم واستعمال المغالطات والأكاذيب. ولا نستغرب أن يكون وراءها تخطيط مموّل من الصفحات والمواقع المأجورة التي تستخدم المال العام لتلميع صورة الوزير وزرع الشقاق بين المدرّسين
بيان