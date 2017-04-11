التّوقيع على مذكّرة تفاهم حول القطاع المالي بين تونس وبريطانيا العظمى وايرلندا الشماليّة

تمّ، بعد ظهر اليوم، بقصر الحكومة بالقصبة، التّوقيع على مذكّرة تفاهم حول القطاع المالي بين حكومة الجمهورية التونسيّة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشماليّة
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد استقبل بالمناسبة الوفد البريطاني برئاسة عمدة الحيّ المالي لمدينة لندن اللّورد اندرو بارملاي ، بحضور وزيرة الماليّة التونسيّة ومحافظ البنك المركزي التونسي، وسفيرة بريطانيا بتونس
وتمّ خلال اللّقاء بحث سبل تعزيز المجالات البنكية والأطر القانونية والخدماتية في تونس استئناسا بتجربة مدينة لندن عالميا في التحول إلى مركز مالي وتجاري.
وصرّح عمدة الحيّ المالي اللّورد اندرو بارملاي أنّ الاتفاقية تأتي لمزيد تمتين العلاقات العريقة بين تونس وبلاده ولإعطاء التعاون الثنائي بين البلدين دفعا جديدا، معربا عن سعادته بتمثيل بلاده في إبرام هذه الاتفاقية
من ناحيتها أكّدت سفيرة بريطانيا بتونس أنّ هذه الإتفاقيّة من شأنها أن تعزّز التعاون التونسي البريطاني في قطاع الماليّة والبنوك بما يفتح آفاقا أوسع للعلاقات الإقتصاديّة والتجاريّة للبلدين.
*** مضــمون مذكّـــــرة التّفـــاهم ***
تنصّ مذكّرة التفاهم على 8 نقاط محوريّة تتمثّل في الآتي
1- تعزيز التعاون بين تونس والمملكة المتحدة في القطاع المالي
2- تيسير تبادل المعارف والمهارات بين الأطراف لدعم تطوير الخدمات المالية والقطاع المالي في تونس
3- تعصير وتوسيع قدرة الخدمات المالية في تونس، وذلك في ما يتعلّق بتأمين المعاملات، والخدمات المصرفيّة عبر الهاتف الجوّال، ومكاتب شركات الاستعلام الائتماني ونفاذ الشركات الصغيرة والمتوسّطة إلى التمويل
4- تحسين قدرات موظفي الديوانة التّونسيّة في مجال التخطيط الإستراتيجي وتقييم المخاطر
5- تحسين نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل غير المصرفي من خلال البورصة رأس المال الاستثماري
6- تحسين قدرات مسؤولي البنك المركزي التونسي في المجالات التي تحتاج إلى المساعدة التقنية
7- تحسين قدرات مسؤولي وزارة المالية وهيئة السّوق المالية والهيئة العامّة للتأمين
8- رقابة التمويل الصّغير في المجالات التي تحتاج المساعدة التقنية
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