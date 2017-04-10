الدول السبع الكبرى ستضغط على روسيا للتخلّي عن مساندة بشار الأسد

يعقد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى اجتماعا في ايطاليا يتوقع أن تهيمن على جلساته قضية إيجاد موقف موحد من الصراع في سوريا عقب الهجوم الكيماوي الذي وقع في سوريا الأسبوع الماضي
ويركز المجتمعون على كيفية ممارسة الضغط على روسيا للنأي بنفسها عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد، كما سيطلب وزراء الخارجية توضيحات من الولايات المتحدة حول سياستها في سوريا، بعد ما بدا أنه رسائل متناقضة ترد من واشنطن
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إنه ستجري مناقشة فرض عقوبات محتملة ضد المسؤولين العسكريين الروس
وعشية الاجتماع، وجه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون انتقادا حادا للسياسة الروسية، إذ قال إن روسيا فشلت في منع وقوع الهجوم الكيماوي على بلدة خان شيخون الواقعة تحت سيطرة المعارضة الذي راح ضحيته 89 قتيلا من بينهم أطفال
وقالت روسيا إن المعارضة هي المسؤولة عن الهجوم لأنها كانت تخزن أسلحة كيماوية في مخزن للأسلحة استهدفته غارة جوية سورية، بينما تتهم جهات أخرى الحكومة السورية باستهداف البلدة بأسلحة كيماوية
وقال تيلرسون فيما بعد إنه لا تغيير للموقف العسكري في سوريا وإن أولوية الولايات المتحدة هي هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية أو داعش
وقال تيلرسون إنه « لا يوجد تغير في موقفنا العسكري » في سوريا اثر هجوم صاروخي أمريكي على قاعدة سورية ردا على الهجوم في خان شيخون، وإن الأولوية الأولى » لواشنطن في سوريا هي هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية »
وجاءت هذه التعليقات بعد أن صرحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بأنه لا سبيل إلى استقرار سوريا مع بقاء الرئيس بشار الاسد في السلطة
وكانت المندوبة قد صرحت الأسبوع الماضي بأن إسقاط نظام الأسد لم يعد أولوية أمريكية
وقبيل الاجتماع في مدينة لوكا في توسكاني الاثنين 10 أفريل شارك تيلرسون في مراسم وضع الزهور إحياء لذكرى الذين قتلوا في مذبحة نازية لسكان قرية سانت آنا دي ساتزيما عام 1944
وقارن تيلرسون بين المذبحة وهجوم خان شيخون قائلا « نعيد تكريس أنفسنا لمحاسبة أي من وكل من يرتكبون جرائم ضد الأبرياء في أي مكان في العالم
وقال جونسون إن الرسالة من الاجتماع يجب أن تكون واضحة: يجب تخلي الرئيس الورسي فلاديمير بوتين عن دعمه للأسد
وأضاف جونسون : إنه يسمم سمعة روسيا بصلته المستمر مع شخص سمم شعبه موضحا أن الاجتماع سيناقش امكانية فرض عقوبات إضافية على بعض الشخصيات العسكريةالروسية، وبعض الشخصيات العسكرية الروسية التي شاركت في تسيق الجهود العسكرية السورية
وتضم مجموعة الدول السبع الكبرى كلا من كندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة إضافة إلى ممثل عن الاتحاد الأوروبي يشارك في اجتماعات توسكاني في ايطاليا
يذكر أن روسيا وإيران قد قررا الرد بالقوة على كل اعتداء قد تتعرض له سوريا
كما يذكر أن روسيا تواجه بالفعل حزمة من العقوبات الأمريكية والأوروبية بسبب أزمة القرم وأوكراني
المصدر : بي.بي.سي