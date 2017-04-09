أفيقوا يا جماعة…لقد ذهب زمان فضل المسلم على غيره

عذرا: كثير من التعليقات على ما حدث اليوم بمصر، لكن ساءني منها من يستنكر العملية معتبرا الأقباط أهل عهد، والبعض الآخر يذكّر بأنّ الرسول أوصانا بهم خيرا.. هذاكا اللي قتل بهيمنا.. يا جماعة هؤلاء مواطنوووون مثلهم مثل غيرهم من المصريين وذهب زمان فضل المسلم على غيره.. فهل دفعوا جزية حتى تعتبرونهم أهل عهد؟ ؟ ثمّ لمن سيدفعونها لأهل خونج؟؟ ومقابل ماذا؟ حمايتهم وحسن معاملتهم؟؟ ومن من العرب المسلمين اليوم القادر على حماية قطّة؟؟؟ كفانا غرورا رجاء فنحن ننحدر بعد كلّ عملية إرهابية إلى أسفل السافلين.. والغريب أنّ أكثرنا غارق.. يحلم بمقامه السعيد… أفيقوا وضعوا أقدامكم في القرن 21
الدكتورة نائلة السليني