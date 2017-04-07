مملكة البحرين ترحب بالإعتداء العسكري الأمريكي على سوريا

رحبت مملكة البحرين بالعمليات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية ضد المواقع التي انطلق منها الهجوم الذي استهدف مدينة خان شيخون بسوريا ، مؤكدة أن هذه الخطوة كانت ضرورية لحقن دماء الشعب السوري ومنع انتشار أو استخدام أي أسلحة محظورة ضد المدنيين الأبرياء
ونوهت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم بمضامين كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تعكس العزم والرغبة في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال ، كما أكدت وقوف مملكة البحرين إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في حربها ضد الإرهاب أينما وجد وبكل حزم
وأكدت أن هذا الموقف الأمريكي الواضح يشكل دعمًا لجهود إنهاء الأزمة السورية، وتشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بإعلاء مصلحة الشعب السوري والعمل بكل جدية وشفافية لإنهاء معاناته، وأن تتضافر كافة الجهود من أجل ضمان وقف إطلاق النار، والتهيئة لمفاوضات تفضي لحل سياسي شامل، استنادًا إلى بيان مؤتمر جنيف 1 لعام 2012، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يحفظ لسوريا سيادتها ووحدة أراضيها وسلامة شعبها
المصدر: وكالة أنباء آل سعود