انفجار بهيئة سهام بن سدرين

كتب منذ حين السيد زهير مخلوف الذي أطردته سهام بن سدرين تعسُّفا من هيئتها النص أسفله علي حسابه بالفايسبوك
انفجار بهيئة الحقيقة والكرامة
– المجموعة تنقلب على الرئيسة وتقرر إعفائها من الرئاسة وتبحث على التصويت في هذا الاتجاه بالأغلبية كلها . ومنذ البارحة والصراع على أشده في هذا الاتجاه
سهام بن سدرين تستنجد بالأحزاب والأصدقاء القدماء الداعمين لها لتطويق المعضلة والضغط على الأعضاء للتراجع عن قرارهم
السيدة سهام بن سدرين ترسل مذكرة لكل اللجان لإيقاف العمل وتعطيله صباح هذا اليوم وتحت الضغط والإحراج يتم التراجع عن هذه المذكرة بمذكرة أخرى جاءت بعد أربع ساعات لتطلب من الجميع مواصلة العمل ، المجموعة المناهضة للرئيسة والداعية لإقالتها من الرئاسة تتمترس على موقفها ولكن الدقائق المقبلة ستبوح بأسرارها وذلك بعد تدخل عديد الأطراف من خارج الهيئة للدفع بالتراجع عن قرار إعفائها تحت شماعة المحافظة على مسار العدالة الانتقالية . وتستمر مهزلة الرئيسة ويستمر معها التلاعب بمسارات العدالة الانتقالية وربطها بشخص الرئيسة