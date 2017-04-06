الضفة الغربية المحتلة : مقتل اسرائيلي دهسا واصابة آخر بجروح

قال جيش الإحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس إن اسرائيليا قتل وأصيب آخر بجروح في حادث دهس وقع في الضفة الغربية المحتلة
وقال الجيش إن سائق السيارة اعتقل بعد الحادث الذي وقع قرب مستوطنة عوفرا في الضفة الغربية
وبذا يصل عدد الاسرائيليين الذين قتلوا في حوادث الدهس والطعن واطلاق النار منذ اكتوبر 2015 الى 41
ولم يدل الجيش الاسرائيلية بأي تفاصيل عن المعتقل، ولكن الصور التي نشرتها وكالات الأنباء تظهر ان سيارته تحمل لوحات تسجيل فلسطينية
وقال شهود عيان لوسائل الاعلام الاسرائيلية إن سيارة اقتربت من موقف للحافلات في تقاطع عوفرا الواقع على الطريق رقم 60 شمال شرقي رام الله، ثم توجهت نحو اسرائيليين كانا ينتظران الحافلة هناك
وكانت هجمات يقوم بها فلسطينيون وعرب اسرائيليون تحدث بشكل شبه يومي في عامي 2015 و2016، ولكن وتيرة هذه الهجمات خفتت في الآونة الأخيرة
وقتل في هذه الفترة 242 فلسطينيا – 142 منهم مهاجمون حسب ادعاء اسرائيل – حسبما تقول وكالة رويترز للأنباء. كما قتل آخرون في اشتباكات مع القوات الاسرائيلية
وتتهم اسرائيل القادة الفلسطينيين بالتحريض على القيام بهذه الهجمات، ولكن هؤلاء يقولون إن اليأس المتأتي عن عقود من الاحتلال الاسرائيلي هو الذي يدفع الفلسطينيين الى القيام بهذه الأعمال
وكان رجال الأمن الاسرائيليون قتلوا فلسطينيا رميا بالرصاص في القدس الشرقية قبل 5 ايام بعد ان طعن 3 اسرائيليين