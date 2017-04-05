قتل أكثر من 34 شخصا وأصيب عشرات آخرون في هجوم شنّه مسلحون يشتبه بأنهم على صلة بتنظيم داعش الإرهابي في مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين العراقية، بحسب مراسل بي بي سي ومصادر طبية
وفرضت السلطات حظر تجوال في المدينة في إطار مساعيها للقبض على بعض منفذي الهجوم الفارين
وقال مصدر في الشرطة لشبكة « بي بي سي » إن المسلحين استهدفوا ضباطا في حي الزهور المركزي خلال الليل، ثم أطلقوا النار تجاه المدنيين
وقال مراسل بي بي سي إن اثنين على الأقل من المهاجمين فجروا أحزمة ناسفة خلال الاشتباكات مع الشرطة، وسُمع دوي الانفجارات حتى بعد شروق الشمس
ونقلت رويترز عن المصادر الأمنية وأخرى طبية قولها..: إن تنظيم داعش نفذ هجمات ارهابية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإربعاء أسفرت ، في حصيلة أولى ، عن مقتل 26 شخصا على الأقل بينهم 14 شرطيا وإصابة 40 شخصا اخرين بجروح
بدوره أعلن أحمد عبد الله الجبوري محافظ صلاح الدين في بيان تعطيل الدوام الرسمي في قضاء تكريت مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف عمليات البحث والتفتيش عن المطلوبين أمنيا
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مسلحي تنظيم داعش الإرهابي شنوا عددا من الهجمات المماثلة في الأشهر الأخيرة
كما يأتي الهجوم بينما تواصل القوات العراقية هجومها الواسع لاستعادة السيطرة على الموصل، الواقعة على بعد 185 كيلومترا إلى الشمال، آخر معاقل التنظيم في العراق
وقال العقيد في الشرطة العراقية، خالد محمود، لرويترز، إن نحو 10 مسلحين يرتدون زي الشرطة كانوا من بين المتشددين المنفذين للهجوم الذي وقع ليل الثلاثاء
العراق : هجوم إرهابي بتكريت يُخلّف عشرات القتلى والجرحى
قتل أكثر من 34 شخصا وأصيب عشرات آخرون في هجوم شنّه مسلحون يشتبه بأنهم على صلة بتنظيم داعش الإرهابي في مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين العراقية، بحسب مراسل بي بي سي ومصادر طبية