الدكتورالصحبي بن فرج يعلن عن ميلاد جبهة الإنقاذ والتقدم

نشر منذ حين الدكتور الصحبي بن فرج ، القيادي بحزب المشروع ، النص أسفله على صفحته في الفايسبوك
كنا أول من نادى بتاسيس جبهة سياسية واسعة تؤطر الاغلبية الشعبية الذي صوت للمشروع الوطني العصري خلال انتخابات 2014 بمختلف ممثليه من الاحزاب
الامين العام لمشروع تونس محسن مرزوق كان أول من طالب الجميع بالارتفاع عن الضغائن والصغائر والطموحات الشخصية والإصغاء الى مطلب الناس من حولنا: توحدوا هداكم الله
وكان ذلك تحت قبة المنزه يوم 20 مارس 2016
اليوم تتكلل مسيرة أشهر من المخاض الصعب والمضني-ككل عملية تأسيس كبرى – بولادة الجبهة والإعلان عن وثيقتها التأسيسية التاريخية
اليوم وبعد حملات التشكيك والتشويه والتخويف والالتفاف -وقد تأقلمنا مع وجودها- ينزل خبر تأسيس الجبهة بردا وسلاما على من آمن بها وخيبة وخوفا وتوجسا على من عمل جاهدا على الا تولد أبدا
اليوم تنتصر الرؤيا الاستراتيجية لقيادة حركة مشروع تونس : تأسيس الإطار الحزبي للمشروع الوطني العصري بالتوازي مع تأسيس الجبهة السياسية لتكون الرافعة الثانية والأوسع والأشمل للمشروع الوطني العصري بجميع ألوانه
الأحد 2 أفريل ……في قصر المؤتمرات ستنطلق مسيرة الجبهة : أكبر قوة سياسية في تونس