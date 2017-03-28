نائبة من النهضة تدخل ، مرفوقة بمسلح بخنجر، الى مجلس نواب الشعب

أصدرت وزارة الداخلية التونسية هذا المساء البلاغ اسفله
تولت الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بباردو صباح اليوم الاحتفاظ بشخص بعد أن تم ضبطه وبحوزته آلة حادة (موسى متوسط الحجم) أثناء تفتيشه بباب مجلس نواب الشعب
وبالتحري في الموضوع تبين أن المعني بالأمر طالب حضر اليوم رفقة عدد من زملائه بناء على استدعاء من إحدى النائبات بمجلس نواب الشعب وذلك لحضور فعاليات المجلس إلا انه بتفتيشه تم العثور بحوزته على الآلة الحادة التي يحملها للدفاع عن نفسه بعد أن تعرض سابقا إلى عملية سلب حسب زعمه
وباستشارة النيابة العمومية تم فتح محضر عدلي بفرقة الشرطة العدلية بباردو موضوعه « حمل سلاح أبيض دون رخصة » والاحتفاظ بالشخص المذكور
وإن لم يذكر بيان وزارة الدخلية اسم النائبة فإنه تأكد لدينا أن المذكورة هي راضية التومي النائبة الإسلاموية النهضوية عن ولاية المهدية حيث عطلّ مثل هذا المسلح فتح نقطة لبيع الخمر بمدينة الجم
ويقول بعض السذج إن النهضة تنبذ العنف !؟