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إتحاد الشغل ورئاسة ينفيان وجود صفقة بينهما لإقالة ناجي جلول

إتحاد الشغل ورئاسة ينفيان وجود صفقة بينهما لإقالة ناجي جلول

ثقافة, سياسة, عربي | 22/03/2017 |
neji-jalloul-education-tunisie

نشر اليوم الإربعاء 22 مارس الإتحاد العام التونسي للشغل البيان أسفله على صفحته الرسمية في الفايسبوكNeji-Jalloul prépare ses valises tunisie

ينفي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الأخ نور الدين الطبوبي حصول اتفاق تم بينه والسيد رئيس الحكومة يقضي بإقالة وزير التربية مقابل التراجع عن قرار تعليق الدروس في قطاع التعليم الثانوي
ويعتبر ما يروج حاليا مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة

هذا وقد نفى مصدر مأذون برئاسة الحكومة في اتصال مع وكالة « وات » اليوم الأربعاء، نفيا قاطعا ما تداولته بعض المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي عن حصول اتفاق بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل