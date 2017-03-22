إتحاد الشغل ورئاسة ينفيان وجود صفقة بينهما لإقالة ناجي جلول

نشر اليوم الإربعاء 22 مارس الإتحاد العام التونسي للشغل البيان أسفله على صفحته الرسمية في الفايسبوك
ينفي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الأخ نور الدين الطبوبي حصول اتفاق تم بينه والسيد رئيس الحكومة يقضي بإقالة وزير التربية مقابل التراجع عن قرار تعليق الدروس في قطاع التعليم الثانوي
ويعتبر ما يروج حاليا مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة
هذا وقد نفى مصدر مأذون برئاسة الحكومة في اتصال مع وكالة « وات » اليوم الأربعاء، نفيا قاطعا ما تداولته بعض المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي عن حصول اتفاق بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل