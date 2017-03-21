خميس الجهيناوي يستقبل المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة

استقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي اليوم الثلاثاء 21 مارس 2017 بمقر الوزارة، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، وليام سوينغ، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 20 إلى 23 مارس الجاري
ونوّه الوزير خلال اللقاء الذي حضره كاتب الدولة للهجرة رضوان عيارة، بمستوى التعاون القائم بين تونس والمنظمة في معالجة القضايا المتصلة بالهجرة، مشيدا بالجهود التي تبذلها المنظمة في التعامل مع الأعداد المتزايدة من اللاجئين التي تفرزها الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية وخاصة في المنطقة المتوسطية
المصدر: وزارة الخارجية