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خميس الجهيناوي يستقبل المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة

خميس الجهيناوي يستقبل المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة

سياسة, عربي | 21/03/2017 |
tunisie immigration

استقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي اليوم الثلاثاء 21 مارس 2017 بمقر الوزارة، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، وليام سوينغ، الذي يؤدي زيارة عمل إلى tunisie immigrationتونس من 20 إلى 23 مارس الجاري
ونوّه الوزير خلال اللقاء الذي حضره كاتب الدولة للهجرة رضوان عيارة، بمستوى التعاون القائم بين تونس والمنظمة في معالجة القضايا المتصلة بالهجرة، مشيدا بالجهود التي تبذلها المنظمة في التعامل مع الأعداد المتزايدة من اللاجئين التي تفرزها الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية وخاصة في المنطقة المتوسطية

المصدر: وزارة الخارجية