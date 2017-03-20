سوريا تضع كل امكانياتها على ذمة الجهات الرسمية التونسية التي تريد كشف حقيقة شبكات استقطاب واستقدام الارهابيين

كتب اليوم الدكتور الصحبي بن فرج النائب بمجلس نواب الشعب ، والذي يزور العاصمة السورية دمشق رفقة ثلة من زملائه النواب ، النص التالي على حسابه بالفايسبوك
السيد فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري للوفد البرلماني التونسي
•نحن في سوريا لا نحمّل الشعب التونسي الشقيق اي مسؤولية في ما اقترفه بعض ابنائه من الفئة الضالة، ولا حتى للعائلات التي أتى ابناؤها الى سوريا لمحاربة الشعب السوري
•لم نجد اي تفاعل ولا تعاون من السلط التونسية في مسألة الموقوفين التونسيين ال54، وهم قُبضَ عليهم مباشرة عند عبورهم الحدود السورية بنية المشاركة في العدوان على سوريا
•نستغرب إصرار الجانب التونسي على تجاهل الرغبة الشعبية التونسية العارمة في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الى ما كانت عليه والى المستوى التي يجب ان تكون عليه
•نحن في سوريا نعلم جيّدًا أن شعبنا في تونس يقف في غالبيته مع الدولة السورية
•نطمئن أهلنا في تونس بأن سورية أسقطت المؤامرة التي تستهدفها وأن المرحلة الحالية هي لتثبيت النصر في سوريا
•سوريا لن تنسى أبدا…..سواء من تآمر عليها أو من وقف معها في محنتها وفي نصرها
•سوريا تضع جميع امكانياتها على ذمة الجهات الرسمية او البرلمانية التي تريد كشف حقيقة شبكات استقطاب واستقدام الارهابيين نحو سورية