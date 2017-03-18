الهيئة السياسيّة لنداء تونس تعتز وتشيد برفض إتحاد الشغل لقرار الإضراب المفتوح في معاهدنا

إنّ الهيئة السياسيّة لحركة نداء تونس و بعد إطّلاعها على البيان الأخير للمكتب التّنفيذي للإتّحاد العام التّونسي للشّغل تعبّر عمّا يلي
– إعتزازها و إشادتها بروح المسؤوليّة الوطنيّة العالية لقيادة الإتّحاد العام التّونسي للشّغل و على رأسها الأخ الأمين العام السيّد نور الدّين الطّبوبي لما أفصحت عنه من رفض لقرار الإضراب المفتوح في معاهدنا و مؤسساتنا التربويّة
– و إذ تحيي حركة نداء تونس الإتّحاد العام التّونسي للشغل على هذا الموقف الوطني الشّجاع الّذي يؤكّد رسوخ موقع الإتّحاد في الشّراكة الوطنيّة الجامعة مهما حاول المشكّكون الطّعن في هذا الدّور فإنّ الحركة تدعو مجدّدا كلّ الأطراف الوطنيّة الفاعلة و على رأسها الإتحاد العام التونسي للشغل الى استئناف حوار وطني جدي ومسؤول حول قضايا التربية والتعليم في بلادنا بما ينسجم مع تطلعات كل التونسيين نحو مدرسة عمومية متطورة وتعليم متأقلم مع العصر وقيم التقدم
عاشت تونس
عن الهيئة السياسية لحركة نداء تونس
المدير التنفيذي
حافظ قائد السبسي
في 18مارس 2017
بيـــــــان