محاولة اغتيال بدرة قعلول مديرة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية و الامنية

نشرت هذا المساء السيدة بدرة قعلول مديرة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية و الامنية النص أسفله على صفحتها في الفايسبوك
تعرضت اليوم السيدة بدرة قعلول مديرة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية إلى محاولة اغتيال داخل سيارتها من طرف مجهولين بواسطة عدد 2 سياراتهم معدة للكراء وقد أكدت المعنية بالأمر تعرضها لطلق ناري بواسطة سلاح مزود بكا تم صوت ولكن ما لم يتوقعه الجرذان و ان بلور السيارة مضاد للرصاص وقد جدت الحادثة بمنطقة منوبة على مقربة من محل سكناها على الساعة 16.35.الحمد لله اللذي افشل مسعاهم.ولن يجعلنا إرهابهم نخشاهم وشكرا للأمن الوطني والحرس الوطني رجال تونس على ما أبدوا من جدية ومسؤولية ولكل الأصدقاء اللذين أظهروا الحب و المؤازرة .عاشت تونس أبية
وقالت بدرة قعلول لقناة نسمة إن سيارة من نوع سامبول على وجه الكراء كانت خلفها اثناء توقفها عند الاشارة الضوئية واطلقت عليها رصاصة على يسار البلور الخلفي للسيارة غير أن بلور السيارة كان مضادا للرصاص لتقوم السيارة بالفرار وتلحقها سيارة أخرى من نفس النوع ولكنها على ملك خاص ، وأكدت أنها بخير هي واختها غير انهما مازالتا تحت وقع الصدمة حاليا