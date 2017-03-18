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إمام خطيب بأحد مساجد وادي الليل مشتبه في انتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي

إمام خطيب بأحد مساجد وادي الليل مشتبه في انتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي

سياسة, عربي | 18/03/2017 |
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أفاد مصدر أمني بولاية منوبة ، أن أعوان فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني في طبربة، تمكنت مساء امس الجمعة 17 مارس 2017، من إيقاف إمام forces-de-la-garde-nationale-tunisieخطيب بشبهة الانتماء الى تنظيم ارهابي

وأوضح نفس المصدر أنه على إثر التحرّي حول حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد العناصر المتشددة في منطقة طبربة تمّ التوصّل إلى اتصالات مع أحد الاشخاص أصيل المنطقة أيضا تبين بعد اللأبحاث أنه إمام خطيب بأحد مساجد معتمدية وادي الليل وأنه قاطن بأحد أحيائها
وأضاف أن التحريات الاولية ومحتوى المحادثات كشفت تبنّي الامام المذكور للفكر المتشدد حيث تم الاحتفاظ به على ذمة التحقيق في انتظار إحالته على أنظار التحقيق بالمحكمة الابتدائية في منوبة

يذكر أنه تم مساء أمس القبض على تلميذ يدرس بالسنة النهائية بمعهد في حي خالد بن الوليد من معتمدية دوار هيشر، بشبهة الانتماء الى تنظيم إرهابي من طرف أعوان فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني في منوبة

المصدر : قناة نسمة