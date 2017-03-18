إمام خطيب بأحد مساجد وادي الليل مشتبه في انتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي

أفاد مصدر أمني بولاية منوبة ، أن أعوان فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني في طبربة، تمكنت مساء امس الجمعة 17 مارس 2017، من إيقاف إمام خطيب بشبهة الانتماء الى تنظيم ارهابي
وأوضح نفس المصدر أنه على إثر التحرّي حول حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد العناصر المتشددة في منطقة طبربة تمّ التوصّل إلى اتصالات مع أحد الاشخاص أصيل المنطقة أيضا تبين بعد اللأبحاث أنه إمام خطيب بأحد مساجد معتمدية وادي الليل وأنه قاطن بأحد أحيائها
وأضاف أن التحريات الاولية ومحتوى المحادثات كشفت تبنّي الامام المذكور للفكر المتشدد حيث تم الاحتفاظ به على ذمة التحقيق في انتظار إحالته على أنظار التحقيق بالمحكمة الابتدائية في منوبة
يذكر أنه تم مساء أمس القبض على تلميذ يدرس بالسنة النهائية بمعهد في حي خالد بن الوليد من معتمدية دوار هيشر، بشبهة الانتماء الى تنظيم إرهابي من طرف أعوان فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني في منوبة
المصدر : قناة نسمة