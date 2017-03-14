موسكو تنفي وجود قوات روسية خاصة في مصر بالقرب من الحدود الليبية

لاحظت عمليات أمريكية للاستطلاع الجوي، في الآونة الأخيرة، وجود طائرات نقل روسية وطائرة بدون طيار روسية كبيرة قرب قاعدة جوية في أقصى غرب مصر
بالقرب من الحدود الليبية، حسبما علمت شبكة سي.ن.ن. وليس من الواضح ما إذا كانت المعدات والأفراد الروس من العسكريين أو المقاولين، ولكن يعتقد مسؤولون أمريكيون أن كل ذلك يمثل جزءاً من علامات متزايدة تُشير إلى أن روسيا تتدخل في ليبيا، وفقا لمسؤولين أمريكيين
وكانت هناك بعض المناقشات المفتوحة حول ذلك في لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأسبوع الماضي، عندما صرّح عسكري رفيع المستوى من حاملي أربع نجوم ضمن قيادة أفريقيا بأن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا تحاول التلاعب بالنتائج السياسية في ليبيا
وأدلى الجنرال والدهاوزر بشهادته، التي جاء فيها : روسيا تحاول التأثير على القرار النهائي حول الكيان الذي سيصبح مسؤولا عن الحكومة داخل ليبيا. انهم يعملون على التأثير على ذلك
وسأله السناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، عن الروس، قائلاً : « هل يحاولون فعل في ليبيا ما يقومون به في سوريا؟ » ليرد والدهاوزر : نعم، هذه صيغة مناسبة لوصف ذلك
وتحدثت شبكة سي.ن.ن مع مسؤولين في مصر حول تقرير لوكالة « رويترز » نُشر في وقت سابق يزعم نشر الطائرات الروسية بدون طيار والقوات الخاصة الروسية في مصر بالقرب من الحدود الليبية. وتحدث مسؤول عسكري مصري مع شبكتنا، شريطة عدم الكشف عن هويته، قائلاً: « هذه المسألة هي مسألة سيادية، » مضيفاً : الجيش في مصر استضاف عدة جولات من المحادثات للمسؤولين والنواب الليبيين على مدى الشهرين الماضيين لتخفيف الجمود السياسي
ورد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، لشبكة سي.ن.ن، حول الطائرات بدون طيار، بالقول: « ليس لدينا هذه المعلومات، » وحول القوات الروسية الخاصة في مصر بالقرب من الحدود الليبية، قائلاً : ليس لدينا أيضا أي معلومات عن ذلك
لا وجود لأي قوات روسية في مصر
نفت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء14مارس، صحة التقارير التي تفيد بوجود قوات روسية خاصة في مصر، حسبما أفادت وكالة أنباء « إنترفاكس » الروسية الرسمية
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف: لا وجود لأي قوات روسية خاصة في سيدي البراني في مصر
وعلق حول التقارير الإعلامية التي أفادت بغير ذلك، قائلاً: « مثل هذه المزاعم المختلقة المرسلة من مصادر مجهولة إلى بعض وسائل الإعلام الغربية تثير الرأي العام على مدى سنوات، » حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم
ويأتي ذلك إلى جانب، نفي مجلس الاتحاد الروسي، في وقت سابق من الثلاثاء، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام عن إرسال روسيا عسكريين وطائرات من دون طيار إلى قاعدة جوية في مصر
ووصف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جاباروف، تلك الأنباء بـ »الوهمية »، قائلاً إن « روسيا لم تفعل ذلك ووزارة الدفاع لا تؤكدها. إنها أنباء وهمية لا تستحق الاهتمام، » حسبما نقلت وسائل الإعلام الروسية الرسمية
ورأى المسؤول الروسي أن هذه الأخبار التي وصفها بـ »المضللة » هي عناصر في حرب إعلامية « يشنها الجميع ضد الجميع، » على حد تعبيره