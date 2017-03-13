حجز 1200 غرفة بأفخر فنادق طوكيو للوفد السعودي المرافق للملك سلمان

وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الاحد 12 مارس 2017 الى طوكيو في اول زيارة لعاهل سعودي لليابان منذ نحو نصف قرن
واستقبل العاهل البالغ من العمر 81 عاما ولي عهد اليابان ناروهيتو في مطار هانيدا ومن المقرر ان يتباحث الاثنين مع رئيس الحكومة شينزو آبي قبل ان يستقبله الامبراطور اكيهيتو (83 عاما) الثلاثاء
ويرافق الملك سلمان ألف شخص في هذه الجولة الاسيوية التي زار خلالها اندونيسيا وماليزيا
وتم حجز نحو 1200 غرفة في فنادق فاخرة بطوكيو للوفد السعودي لمدة ثلاثة ايام، بحسب وسائل اعلام محلية اضافة الى تخصيص مئات من سيارات الليموزين
والسعودية هي المزود الرئيسي لليابان بالنفط. وتأمل في تعزيز علاقاتها مع طوكيو لمساعدة المملكة في تنويع اقتصادها، بحسب مسؤولين
وهي اول زيارة يقوم بها عاهل سعودي لليابان منذ زيارة الملك فيصل العام 1971
لكن الملك سلمان كان قد زار اليابان عام 2014 بصفته وليا للعهد آنذاك
ومن المقرر ان يواصل العاهل السعودي جولته بعد اليابان متوجها الى الصين والمالديف
لكن احزاب المعارضة في المالديف ابدت احتجاجها على زيارته وحذرت من انها ستنظم تظاهرات ردا على معلومات اشارت الى ان مستثمرين سعوديين يستعدون لشراء جزر مرجانية بأكملها في الارخبيل