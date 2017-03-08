مصر : 25 عاما سجنا ضد جواسيس إسرائيليين

أصدرت محكمة مصرية حكما بمعاقبة ثلاثة مصريين وستة إسرائيليين، من بينهم أربعة من ضباط جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلي « آمان »، لمدة 25 عاما، لإدانتهم بالتخابر لصالح إسرائيل فيما يعرف إعلاميا بقضية : شبكة عوفاديا
وحسب تحقيقات النيابة، فإن المتهمين : أمدوا جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية بمعلومات عن أماكن انتشار القوات المسلحة، ومقار الأجهزة والأكمنة الأمنية، والقائمين على الأنفاق والمتسللين عبرها، والعناصر المسلحة، وكافة الأوضاع والتحركات بمنطقة رفح بشمال سيناء، وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2006 وحتى ماي 2013، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد مقابل أموال
وأوضحت عريضة الإتهامات أن داني عوفاديا، وأهارون دانون، ودايفيد يعقوب، وشالومو سوفير، ومتهمين اثنين آخرين من عرب إسرائيل هما عبد الله سليم، وإبراهيم الرقيبة، المقيمين بمنطقة أفاكيم ببئر سبع في إسرائيل، قد حرضوا بقية المتهمين على التخابر للإضرار بالأمن القومي المصري
وقال مصدر وفق « رويترز »: الحكم صدر على اثنين حضورياً هما المصريان عودة طلب إبراهيم برهم وسلامة حامد فرحان أبو جراد، بينما صدر الحكم غيابياً على الباقين
وأصدرت الحكم محكمة الجنايات في محافظة شمال سيناء المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة، وعقدت المحكمة جلساتها في مجمع المحاكم بمدينة الإسماعيلية، إحدى مدن قناة السويس لأسباب أمنية، وبدأت إجراءات القضية في 2013
ويحق لكل من المحكوم عليهما حضورياً الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، وللمحكمة أن تؤيد الحكم فيصبح نهائياً وباتاً أو ترفضه وتأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات شمال سيناء
وتعاد تلقائياً محاكمة المحكوم عليه غيابياً إذا سلم نفسه أو ألقت الشرطة التَّحَفُّظَ عليه
ورغم توقيع معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل في 1979، ألقي التَّحَفُّظَ على عدد من المصريين والإسرائيليين عبر السنوات وأدينوا بالتخابر لإسرائيل التي لا يزال السلام بينها وبين مصر يوصف بالبارد لعدم وجود حماس شعبي له
وعرفت القضية إعلامياً باسم (شبكة عوفاديا) لقول السلطات المصرية إن ضابطاً بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية يدعى داني عوفاديا، لعب دوراً بارزاً في الشبكة، ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤول إسرائيلي
المصدر : وكالات