ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز ينجو من محاولة اغتيال في ماليزيا

أعلنت السلطات الماليزية أنها احبطت « محاولة لاغتيال » الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية خلال زيارته الأخيرة لماليزيا
وقال خالد أبو بكر قائد الشرطة الماليزية، في مؤتمر صحفي، إنه تم القاء القبض على سبعة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في محاولة الاغتيال قبل أيام من زيارة الملك السعودي إلى العاصمة كوالالمبور في شهر فيفري الماضي ضمن جولة في آسيا
وتستمر جولة العاهل السعودي شهرا وتشمل أيضا أندونيسيا، وبروني، واليابان، والصين، وجزر المالديف
وأضاف أبو بكر : كانوا يخططون لتنفيذ هجوم على أمراء عرب خلال زيارتهم لكوالالمبور. ألقينا القبض عليهم في آخر لحظة
وحسب مسؤول الشرطة الماليزي، فإن اثنين من السبعة كانا يخططان لتنفيذ هجوم واسع النطاق باستخدم سيارة مفخخة محملة بعبوات ناسفة
وأضاف أن المشتبه بهم بينهم ماليزيان وأندونيسي وأربعة أشخاص من الحوثيين اليمنيين
وتابع : اليمنيون الأربعة متهمون باستخدام وثائق سفر مزورة وأيضاً بالاتجار في المخدرات
وقالت الشرطة الماليزية إنه تم القبض على اليمنيين في سيردانغ وسيبرجايا قرب العاصمة كوالالمبور للاشتباه في صلتهم بجماعة يمنية متمردة
وصادرت الشرطة جوازات سفر دولية من الأربعة وعملات مختلفة بما يوازي 60742.41 دولار التي يشتبه أنه كان سيتم تحويلها إلى الجماعة المتشددة
وتقود مملكة آل سعود تحالفا عسكريا منذ مارس 2015 تستهدف قوات الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح في اليمن
واعتقلت ماليزيا المئات في السنوات القليلة الماضية بسبب صلات مزعومة بجماعات متشددة
وأعلنت كوالامبور حالة التأهب القصوى منذ شن انتحاريون ومسلحون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية عدة هجمات في جاكرتا عاصمة إندونيسيا المجاورة في جانفي 2016