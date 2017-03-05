تحادث رئيس الحكومة يوسف الشاهد، عشيّة اليوم بدار الضيافة بقرطاج مع رئيس مجموعة بوخاطر الإماراتيّة عبد الرحمان بوخاطر، بحضور وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
وصرّح رئيس مجموعة بوخاطر، أنّ اللقاء استعرض جملة المراحل التي أنجزت من المشروع، مؤكّدا أن التخطيط التّقني ما زال متواصلا، وأنّ استئناف القسم المتبقّي من الأشغال، سيتمّ في غضون 6 أشهر على أقصى تقدير
ويحظى المشروع باهتمام خاص من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد لما له من أهميّة كبرى بالنظر الى قيمة الاستثمارات التي يتضمنها ومواطن الشغل التي سيحدثها
ويتضمن هذا المشروع الذي تناهز كلفته نحو 5 مليارات دولار إقامة مراكز اكاديمية رياضية ومركز سباحة يضم مسبحا اولمبيا ومركز استشفاء بالمياه ومركزا مغطى للخدمات الرياضية
المصدر : رئاسة الحكومة