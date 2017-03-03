موسكو تدعم المبادرة التونسية لتسوية الأزمة الليبية

أجرى وزير الخارجية خميس الجهيناوي الخميس 02 مارس 2017 مكالمة هاتفية، مع نائب وزير الخارجية لفيديرالية روسيا المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، تطرقت إلى مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لإيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا والعلاقات الثنائية التونسية الروسية
وشرح الوزير للمسؤول الروسي أهم محاور المبادرة الرئاسية، مبرزا حرص تونس على تهيئة الظروف المناسبة لجمع مختلف الفرقاء الليبيين حول طاولة الحوار لتقريب وجهات النظر بينهم وتشجيعهم على تجاوز خلافاتهم ووضع مصلحة بلادهم فوق كل الاعتبارات
وشدد على أن التوصل إلى حل السياسي شامل يبقى بيد الليبيين دون غيرهم بمساعدة تونس والجزائر ومصر وبرعاية الأمم المتحدة على أساس التمسّك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية وبالحلّ السياسي كمخرج وحيد للأزمة الليبية على قاعدة الاتفاق السياسي الليبي الموقّع في 17 ديسمبر 2015، باعتباره إطارا مرجعيا لأي تسوية للأزمة الليبية.
من جانبه عبّر نائب وزير الخارجية الروسي عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها تونس لتسوية الأزمة الليبية، مؤكدا دعمها للمبادرة الرئاسية وحرصها على دعم التوصل إلى حل سياسي وفاقي بين الليبيين أنفسهم، كما نوه بالدور المهم لدول الجوار الليبي في هذا المجال
ولدى التطرق إلى العلاقات الثنائية أكد الجانبان على وجوب استغلال كل الإمكانيات المتاحة لتطويرها، في ظل وجود آفاق واعدة لتعزيز التعاون والشراكة خصوصا على المستوىين الاقتصادي والتجاري، وأكّد المسؤول الروسي في هذا السياق تشجيع حكومته للسياح الروس على اختيار الوجهة التونسية
المصدر : وزارة الخارجية التونسية