عماد الحمامي يعلن عن انطلاق الحملة الوطنية لدفع المبادرة الخاصّة

عقد وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي رفقة كاتبة المكلفة بالتكوين المهني والمبادرة الخاصّة سيدة الونيسي، صباح اليوم، بقصر الحكومة بالقصبة، ندوة صحفيّة تم خلالها الاعلان عن انطلاق الحملة الوطنية لدفع المبادرة الخاصّة « انّجم » بداية من اليوم الخميس 02 مارس 2017
وفي مداخلته، أفاد وزير التكوين المهني والتشغيل ان هذه الإستراتيجيّة هي برنامج محوري لحكومة الوحدة الوطنيّة وتحظى بدعم وإشراف خاصّ من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي أكّد حرصه وتشجيعه على إرساء المناخات المواتية لدفع المبادرة الخاصة وبعث المشاريع الصغيرة وذلك عبر توخّي مبدأ التمييز الإيجابي، ليعمّ هذا البرنامج الحكومي جميع الولايات
وكشف عماد الحمّامي أنّه تمّ تخصيص ما قيمته 250 مليون دينار لدفع المبادرة الخاصّة وبعث المشاريع، وذلك بعد المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 22 ديسمبر 2016، والذي تم على إثره تنزيل الإستراتيجية الوطنية لدفع المبادرة الخاصة التي عكفت على انجازها كتابة الدولة للتكوين المهني ودفع المبادرة الخاصة التي بدأت الإشتغال عليها منذ 26 أوت 2016، وذلك بتشريك كلّ الأطراف الإجتماعيّة وهياكل المساندة
كما قدّم الوزير تفاصيل حول مضامين وأهداف « عقد الكرامة » الذي كان رئيس الحكومة أعلن عنه في شهر سبتمبر المنقضي والذي خصّصت له اعتمادات أدرجت بميزانيّة 2017 بقيمة 130 مليون دينار، حيث سينتفع بالبرنامج 25 ألف طالب شغل من حاملي الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم ، ومن المرتقب أن يستفيد منه 27 ألف طالب شغل خلال سنة 2018، وأنّه ينتظر ان ينتفع منه ما يناهز 70 ألف شخص
من ناحيتها، أفادت كاتبة الدولة المكلفة بالتكوين المهني والمبادرة الخاصّة أنّ الحملة التحسيسيّة في إطار برنامج دفع المبادرة الخاصة « انّجم » التي تنطلق اليوم الخميس 02 مارس 2017، وتشمل في المنطلق 7 جهات من الجمهوريّة، وتشهد مشاركة 10 وزارات اضافة إلى مشاركة عدد من مكونات المجتمع المدني وهياكل المساندة والحوار، لافتة إلى أنّ انطلاق الحملة سبقتها حوارات عديدة تمّ إجراؤها في 19 ولاية
وبيّنت سيدة الونيسي أنّ الإستراتيجيّة الوطنيّة لدفع المبادرة الخاصة وبعث المشاريع تتركّز على 6 محاور رئيسيّة
1/ تطــوير ثقافة المبــادرة الــخاصّة
2/ تطوير قدرات الموارد البشريّة، وتحسين مهارات الشباب والمؤسسات
3/ تعصير الإطار القانوني وتذليل العقبات الإداريّة
4/ إرساء سياسة موحدة بين المؤسسات لتيسير تنفيذ الإستراتيجيّة
5/ تيسير النفاذ إلى التمويل، خاصّة التمويل الصّغير
6/ تسهيل عمليّة النفاذ إلى السّوق التونسيّة، واكتساح الأسواق الأجنبيّة، وذلك بالدعم والتوجيه والمرافقة الدّائمة
وذكرت كاتبة الدولة المكلفة بالتكوين المهني وللمبادرة الخاصة أنّ حملة المبادرة الخاصّة ستشمل التحفيز على بعث المشاريع في عدد من القطاعات الحيويّة والهامّة على غرار القطاع الخدماتي والفلاحة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرة إلى أنّه تمّ وضع خطّ لتمويل المشاريع الموجّهة لذوي الإحتياجات الخصوصيّة
وأضافت سيدة الونيسي انه تم تخصيص 17 فضاء للمبادرة تمّ تركيزها عبر ولايات الجمهوريّة في انتظار بلوغها 24 فضاء بموفّى سنة 2017، على أن تكون هذه الفضاءات منصة للتفاعل الإيجابي مع الشباب وأصحاب المقترحات والمشاريع والمبادرات الخاصّة، اضافة إلى فسح المجال لإستعراض آراء مختلف الفاعلين الإجتماعيين
واختتم وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمّامي أنّ برامج « فرصتي » و »عقد الكرامة » حققت النتائج المرجوة منها وأنّ الحملة الوطنيّة للمبادرة الخاصّة « انّجم » ستحقق اهدافها، لا سيما في ظلّ عمليّة التطوير التي أفرزتها ديمومة التشخيص والتقييم، وتلافي المعوّقات
الجمهوريّة التونسيّة
رئاسة الحكومة
مصالح الاعلام والاتصال
تـونس، في 02 مارس 2017