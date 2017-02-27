اسقاط المنشور عدد 4 الذي عانى منه الصحفيون للوصول الى المعلومة

التأم اليوم الاثنين 27 فيفري 2017 لقاء بقصر الحكومة بالقصبة بين الطرف الحكومي الممثل في الناطق الرسمي باسم الحكومة ومستشار رئيس الحكومة للإعلام، وبين الأطراف المهنية الممثلة في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام والجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية وذلك للنظر في المنشور عدد 4 والمصاعب التي تواجه وسائل الإعلام في النفاذ الى المعلومة
وقد تم الاتفاق على تعليق العمل بالمنشور عدد4 فورا ، والبدء بتنقيح الأمر عدد4030 الصادر في 2014 وخاصة في جزئه المتعلق بعلاقة الموظف العمومي مع وسائل الإعلام
على أن يتم يوم الجمعة 03 مارس 2017 تنقيح الأمر المذكور وإلغاء المنشور عدد4 نهائيا
وصرح ناجي البغوري نقيب الصحفيين في هذا الصدد : توصلنا الى اسقاط المنشور عدد 4 الذي عانى منه الزملاء الصحفيين في كل جهات البلاد للوصول الى المعلومة وأيضا البدء بمراجعة الأمر عدد4030 الذي يتناقض مع قانون النفاذ الى المعلومة والدستور التونسي
وأضاف البغوري : منذ اليوم لم يعد هناك المنشور عدد4 وستواصل المنظمات المهنية العمل من أجل التصدي لأي إجراءات من شأنها الحد من حرية الصحافة
وتجدر الإشارة الى أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد قادت جملة من التحركات منذ صدور المنشور عدد4 بشكل منفرد أو بالتنسيق مع المنظمات الوطنية والدولية من أجل إسقاط المنشور
و بناء عليه : قررت المنظمات المهنية إلغاء الوقفات الإحتجاجية التي كانت مقررة بداية من يوم غد الثلاثاء 28 فيفري الجاري وكافة الأشكال الاحتجاجية التي كانت مرتبطة بهذا المنشور
بيان النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين