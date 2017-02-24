نور الدين الطبوبي يدعو الدول الأوروبية إلى تحويل الديون التونسية إلى استثمارات في الجهات الداخلية

الأمين العام يدعو ممثل مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة إلى دعم رؤية الاتحاد في استعادة أموال تونس المنهوبة بالخارج
أجرى الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عشية اليوم لقاء مع ممثل مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجينيف المكلف بمتابعة تأثيرات الدين الخارجي لتونس على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان في تونس
وأكد الأخ الأمين العام على أهمية دعم التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس وضرورة تفكير أصدقاء تونس في تحويل ديون تونس إلى استثمارات في الجهات الداخلية وعدم اعتماد سياسات تقشف قد تمس من التجربة الديمقراطية التونسية كما دعا مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة إلى مساعدة تونس في ملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة في الخارج .
كما شدد الأخ نور الدين الطبوبي على أهمية أن يدعم أصدقاء تونس موقف الاتحاد في علاقة بصندوق النقد الدولي وتحديدا حول ضرورة صرف القسط الأخير من القرض الخاص بالدولة التونسية من أجل مواصلة الإصلاحات والخيارات الهادفة إلى مقاومة التهريب والتهرب الجبائي مؤكدا أن تونس نجحت في مقاومة الارهاب بفضل وحدة وطنية حول جنودنا وأمننا واليوم تحتاج تونس إلى اعلان الحرب على الفقر ومقاومته في كافة الجهات ودعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع ارساء ثقافة العمل والإنتاج والمؤسسة الاقتصادية القوية المبنية على الشراكة الفعلية
وجرى اللقاء بحضور الأخ أنور بن قدور الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق وكريم الطرابلسي الخبير لدى قسم الدراسات
الأمين العام للاتحاد يدعو الدول الأوروبية إلى تحويل الديون التونسية إلى استثمارات في الجهات الداخلية
أجرى الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عشية اليوم الجمعة بمكتبه لقاء مع سفير الاتحاد الأوربي بتونس باتريس برغاميني حول الوضع في البلاد وقد بين الأخ الأمين العام مدى الاتحاد العام التونسي للشغل على إنجاح التجربة الديمقراطية التونسية التي تحتاج دعما حقيقيا من أصدقاء تونس عبر توفير الاستثمارات الأجنبية و التشجيع على عودة السياح الأوروبيين إلى تونس ، وجدد الأخ نور الدين الطبوبي تأكيده على ضرورة توجه دول الاتحاد الأوروبي نحو تحويل الديون التونسية لديها إلى استثمارات على غرار ما قامت به فرنسا وألمانيا خاصة وأن الوضع الحالي يتطلب مجهودا مشتركا لحماية الحدود المتوسطية من مخاطر تسلل الإرهابيين وكذلك خلق مواطن شغل في تونس بتشغيل أصحاب الشهادات العليا والعاطلين عن العمل حتى نقلص من الهجرة السرية التي تسببت في مآسي حقيقية للعائلات التونسية
كما دعا الأخ نور الدين الطبوبي أصدقاء تونس إلى مساندة تونس في علاقاتها مع المؤسسات المانحة الدولية التي عليها تفهم خصوصيات التجربة التونسية وهنا أكد على ضرورة صرف القسط الأخير من القرض الخاص بالدولة التونسية لدى صندوق النقد الدولي في الآجال المحددة حتى يتم توفير مناخا اقتصاديا وسياسيا جيدا يمكن من مقاومة التهريب والتهرب الجبائي يوفر أرضية صلبة لمقاومة الفساد ويعزز مكانة هيئات المراقبة ضد المتهربين في دفع الجباية
وأبرز الأخ الأمين العام التحديات المقبلة المتمثّلة في إلى اعلان الحرب على الفقر ومقاومته في كافة الجهات ودعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع ارساء ثقافة العمل والإنتاج والمؤسسة الاقتصادية القوية المبنية على الشراكة الفعلية
من جهته أكد سفير دول الاتحاد الأوروبي بتونس استعداد أوروبا لمواصلة دعم جهودها لتقديم دعم مالي للاقتصاد التونسي حتى تنجح الثورة التونسية وبرامج الإصلاح السياسي في تونس لان نجاحها سيخدم الشعب التونسي ويمكن من توفير مناخا جيدا للاستثمار ولتوفير مواطن الشغل للعاطلين عن العمل
المصدر : إتحاد الشغل