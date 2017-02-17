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تدشين معرض مدينة تونس للكتاب تحت شعار : أحفاد ابن خلدون يبدعون ويقرؤون

تدشين معرض مدينة تونس للكتاب تحت شعار : أحفاد ابن خلدون يبدعون ويقرؤون

ثقافة, عربي | 17/02/2017 |
inauguration foire du livre tunis

أشرف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين بعد ظهر اليوم الخميس 16 فيفري 2017 على تدشين معرض مدينة تونس للكتاب تحت شعار : أحفاد ابن خلدون يبدعون enfants à la foire du livre tunisويقرؤون
وتجول الوزير بالمناسبة في أرجاء المعرض الذي يشارك فيه 76 دار نشر ويشتمل على عدد من الكتب الفكرية والأدبية وكتب الأطفال
كما دشن الوزير بالمناسبة معرضا تضمن صورا عملاقة لشخصيات أدبية وفكرية وعدد من رموز وأعلام الثقافة والمؤرخين في تونس
وبمناسبة الاحتفاء بمائوية الأديب محمد المرزوقي، افتتح الوزير ندوة فكرية بحضور عمر منصور والي تونس وهالة الوردي المديرة العامة لإدارة الكتاب وعدد من المثقفين.
وبيّن الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة أن هذه المناسبة تمثل احتفاء بالأديب محمد المرزوقي الذي يختزل الذاكرة التونسية لما لها من أبعاد فكرية وحضارية ،هذه الذاكرة التي تؤسس لتاريخ تونس وحاضرها ومستقبلها
كما أشار الوزير إلى أهمية الحركية التي يشهدها مجال الكتاب والنشر مؤكدا أن الوزارة تسعى الى مزيد التشجيع والتحفيز على الكتاب الذي يعتبر أساس المد الفكري والجمالي