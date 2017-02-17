أشرف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين بعد ظهر اليوم الخميس 16 فيفري 2017 على تدشين معرض مدينة تونس للكتاب تحت شعار : أحفاد ابن خلدون يبدعون ويقرؤون
وتجول الوزير بالمناسبة في أرجاء المعرض الذي يشارك فيه 76 دار نشر ويشتمل على عدد من الكتب الفكرية والأدبية وكتب الأطفال
كما دشن الوزير بالمناسبة معرضا تضمن صورا عملاقة لشخصيات أدبية وفكرية وعدد من رموز وأعلام الثقافة والمؤرخين في تونس
وبمناسبة الاحتفاء بمائوية الأديب محمد المرزوقي، افتتح الوزير ندوة فكرية بحضور عمر منصور والي تونس وهالة الوردي المديرة العامة لإدارة الكتاب وعدد من المثقفين.
وبيّن الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة أن هذه المناسبة تمثل احتفاء بالأديب محمد المرزوقي الذي يختزل الذاكرة التونسية لما لها من أبعاد فكرية وحضارية ،هذه الذاكرة التي تؤسس لتاريخ تونس وحاضرها ومستقبلها
كما أشار الوزير إلى أهمية الحركية التي يشهدها مجال الكتاب والنشر مؤكدا أن الوزارة تسعى الى مزيد التشجيع والتحفيز على الكتاب الذي يعتبر أساس المد الفكري والجمالي
تدشين معرض مدينة تونس للكتاب تحت شعار : أحفاد ابن خلدون يبدعون ويقرؤون
أشرف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين بعد ظهر اليوم الخميس 16 فيفري 2017 على تدشين معرض مدينة تونس للكتاب تحت شعار : أحفاد ابن خلدون يبدعون ويقرؤون