البنتاغون يبحث في إرسال قوة برية تقليدية لسوريا

كشف مسؤولون أمريكيون إن وزارة الدفاع الأمريكية، أو ما يُعرف بـ »البنتاغون، » يبحث في تقديم اقتراحات للرئيس الأمريكي حول إرسال قوات إضافية إلى سوريا
وبين المسؤولون في تصريحات للزميلة باربرا ستار لشبكة سي .ن.ن، إن البنتاغون ينظر في فكرة هل يمكن إرسال قوة صغيرة برية إلى شمال سوريا، وهذه القوة مختلفة عن القوة الخاصة الأمريكية أو المدربين العسكريين المتواجدين هناك حاليا، بل قوة برية تقليدية
ويشار إلى أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي يبحث فيه البنتاغون سبلا يمكن من خلالها تسريع عمليات محاربة تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي في العراق والشام أو ما يُعرف بـ »داعش، » والتي طلبها الرئيس ترامب
وفي سياق منفصل، قال مسؤول بـ »البنتاغون، » إن سفينة تجسس تابعة للبحرية الروسية تتواجد على بعد 30 ميلا (نحو 48 كيلومترا) عن الشواطئ الأمريكية، وبالتحديد عن قاعدة غواصات أمريكية في كونيكتكيت
وأوضح المسؤول في تصريح للزميلة باربرا ستار في شبكة سي .ن.ن إن السفينة الروسية محملة بمعدات التجسس وقادرة على اعتراض الإشارات الاستخباراتية، لافتا إلى أن السفينة ذاتها اقتربت من شواطئ فلوريدا عامي 2014 و2015
ويشار إلى أن هذه الأنباء تأتي بعد أيام قليلة من استقالة مايكل فلين، مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، في حين سبقت هذه الحادثة قيام طائرات مقاتلة روسية بالتحليق بصورة قريبة جدا من مدمرة أمريكية في بحري البلطيق والأسود في حادثتين مفصليتين، وهو ما نفته السلطات الروسية