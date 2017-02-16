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الجهيناوي يدعوالسلطات البلجيكية إلى رفع تحذير السفر الموجه إلى رعاياها الراغبين في زيارة تونس

الجهيناوي يدعوالسلطات البلجيكية إلى رفع تحذير السفر الموجه إلى رعاياها الراغبين في زيارة تونس

إقتصاد, ثقافة, سياسة, عربي | 16/02/2017 |
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استقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الخميس 16 فيفري 2017 بمقر الوزارة الوزير رئيس فيدرالية والونيا- بروكسال البلجيكية رودي ديموتrudy demotte tunisie belgique
وتناول الطرفان خلال اللقاء واقع العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في جميع المجالات واتفقا على ضرورة الارتقاء بالتعاون في مجالات التعليم العالي والتكوين والشباب والثقافة في الإطار الثنائي أو متعدد الأطراف بين الدول الفرنكوفونية خصوصا في ظل استعداد بلادنا لاحتضان قمّة المنظمة الدولية للفرنكوفونية سنة 2020
ودعا وزير الخارجية في هذا الصدد السلطات البلجيكية إلى رفع تحذير السفر الموجه إلى رعاياها الراغبين في زيارة تونس
من جهته نوه الوزير البلجيكي بما حققته من مكاسب في مسار الانتقال الديمقراطي، وؤكدا حرص الفدرالية على تعزيز علاقاتها مع تونس في ضوء الإمكانيات الهامة المتوفرة في هذا المجال
وحضر اللقاء كل من كاتب الدولة للشؤون الخارجية وسفير المملكة البلجيكية بتونس تيلمانس ميشال