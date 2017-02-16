استقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الخميس 16 فيفري 2017 بمقر الوزارة الوزير رئيس فيدرالية والونيا- بروكسال البلجيكية رودي ديموت
وتناول الطرفان خلال اللقاء واقع العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في جميع المجالات واتفقا على ضرورة الارتقاء بالتعاون في مجالات التعليم العالي والتكوين والشباب والثقافة في الإطار الثنائي أو متعدد الأطراف بين الدول الفرنكوفونية خصوصا في ظل استعداد بلادنا لاحتضان قمّة المنظمة الدولية للفرنكوفونية سنة 2020
ودعا وزير الخارجية في هذا الصدد السلطات البلجيكية إلى رفع تحذير السفر الموجه إلى رعاياها الراغبين في زيارة تونس
من جهته نوه الوزير البلجيكي بما حققته من مكاسب في مسار الانتقال الديمقراطي، وؤكدا حرص الفدرالية على تعزيز علاقاتها مع تونس في ضوء الإمكانيات الهامة المتوفرة في هذا المجال
وحضر اللقاء كل من كاتب الدولة للشؤون الخارجية وسفير المملكة البلجيكية بتونس تيلمانس ميشال
الجهيناوي يدعوالسلطات البلجيكية إلى رفع تحذير السفر الموجه إلى رعاياها الراغبين في زيارة تونس
استقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الخميس 16 فيفري 2017 بمقر الوزارة الوزير رئيس فيدرالية والونيا- بروكسال البلجيكية رودي ديموت