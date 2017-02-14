خليفة حفتر يرفض مقابلة رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج فى القاهرة

أكد المكتب الإعلامى للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر رفض مقابلة رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج فى القاهرة
وقال مكتب الإعلام للجيش الليبى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك » الثلاثاء 14 فيفري: القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر يرفض مقابلة السراج بالقاهرة
وكان من المفترض أن يعقد القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنى الليبية فائز السراج لبحث إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة فى ليبيا
كما أفادت قناة « ليبيا الحدث » المقربه من قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، ان الأخير رفض لقاء رئيس حكومة الوفاق فايز السراج خلال وجودهما في القاهرة
وشهدت القاهرة خلال الشهرين الماضيين لقاءات جمعت شخصيات ليبية سياسية وبرلمانية وإعلامية لبحث الالتزام باتفاق السلام، الذي وقعته جهات النزاع الليبي، في مدينة الصخيرات المغربية، في 17كانون الأول 2015.
ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي العام 2011، تتصارع ثلاث حكومات على الحكم والشرعية في ليبيا، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما حكومة الوفاق برئاسة السراج، وحكومة الإنقاذ بقيادة خليفة الغويل، إضافة إلى حكومة ثالثة برئاسة عبد الله الثني، في مدينة البيضاء