استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الإثنين 13 فيفري 2017 بقصر قرطاج رئيس الحكومة يوسف الشاهد
وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وخاصة الملفين الأمني والاقتصادي حيث تمّ استعراض التحسّن المتواصل للاوضاع الأمنيّة وكذلك الاجراءات التي تشتغل عليها الحكومة للتحكّم في منظومة الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن
كما تطرّق اللقاء كذلك للمحادثات التي سيجريها رئيس الحكومة يومي 14 و15 فيفري بمناسبة الزيارة الرسمية التي يؤديها إلى ألمانيا ولقاءاته مع كبار المسؤولين السياسيين وفي مقدّمتهم المستشارة أنجيلا ميركل وأهم الفاعلين الاقتصاديين الألمانيين بغاية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين
زيارة الشاهد المقبلة إلى ألمانيا موضوع لقائه مع رئيس الجمهورية
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الإثنين 13 فيفري 2017 بقصر قرطاج رئيس الحكومة يوسف الشاهد