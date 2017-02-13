المكنين : القبض على خمسة مسلمين غاضبين يتواصلون مع عناصر ارهابية بالخارج

تمكنت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبلبة من ولاية المنستير من إماطة اللثام عن خلية تكفيرية تتكون من 05 عناصر( مسلمين غاضبين على قول راشدالغنوشي ) قاطنين بمدينة المكنين، تتراوح أعمارهم بين 27 و41 سنة
وبمباشرة الأبحاث معهم إعترفوا أنهم يعقدون إجتماعات بصفة سرية بمعدل 03 مرات أسبوعيا بإحدى الورش المعدة لإصلاح الجرارات على ملك أحدهم بمدينة المكنين ويتواصلون مع عناصر ارهابية بالخارج
وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بكافة أفراد الخلية وبمباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها : الاشتباه في الانضمام الى خلية ارهابية
عن بلاغ وزارة الداخلية