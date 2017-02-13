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المكنين : القبض على خمسة مسلمين غاضبين يتواصلون مع عناصر ارهابية بالخارج

المكنين : القبض على خمسة مسلمين غاضبين يتواصلون مع عناصر ارهابية بالخارج

سياسة, عربي | 13/02/2017 |
forces-de-la-garde-nationale-tunisie

تمكنت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبلبة من ولاية المنستير من إماطة اللثام عن خلية تكفيرية تتكون من 05 عناصر( مسلمين غاضبين على قول راشدالغنوشي ) قاطنين بمدينة المكنين، forces-de-la-garde-nationale-tunisieتتراوح أعمارهم بين 27 و41 سنة

وبمباشرة الأبحاث معهم إعترفوا أنهم يعقدون إجتماعات بصفة سرية بمعدل 03 مرات أسبوعيا بإحدى الورش المعدة لإصلاح الجرارات على ملك أحدهم بمدينة المكنين ويتواصلون مع عناصر ارهابية بالخارج

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بكافة أفراد الخلية وبمباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها : الاشتباه في الانضمام الى خلية ارهابية

عن بلاغ وزارة الداخلية