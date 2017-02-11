الإمارات العربية المتحدة ترفع القيود المتعلقة بمنح التأشيرات للتونسين الراغبين في دخول أراضيها

تعلم وزارة الشؤون الخارجية أن السلطات المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أبلغتها رسميا اليوم السبت 11 فيفري 2017 برفع القيود المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى أراضيها بالنسبة لحاملي الجنسية التونسية
وتأتي هذه المبادرة تتويجا لسلسة الاتصالات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي مع عدد من سامي المسؤولين الإماراتيين، وخصوصا مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، في مناسبات متعددة آخرها الزيارة التي أداها إلى أبو ظبي يومي 1 و2 فيفري الجاري
ومن شأن هذه المبادرة أن تدعم روابط الأخوة التي تجمع البلدين وأن تعطي دفعا لعلاقات التعاون الثنائي في جميع المجالات وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة ويستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين
ويُمكن بمقتضى هذا القرار للراغبين في الحصول على تأشيرة دخول إلى دولة الإمارات تقديم مطالبهم مستوفاة الوثائق وفق الإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل، إلى القسم القنصلي بسفارة الإمارات العربية المتحدة بتونس
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